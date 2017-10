Morgen-Update für Donnerstag, den 5.10.2017: Causa Silberstein, Freundin des Las-Vegas-Attentäters, Schottlands letzter Gletscher

Guten Morgen! Für alle die es ein bisschen eilig haben, gibt es hier unseren kompakten Nachrichtenüberblick

[Inland] Die zähe Aufarbeitung der Causa Silberstein durch die SPÖ

[Panorama] Freundin des Las-Vegas-Attentäters bestreitet Mitwissenschaft

Von Europa nach Afghanistan: Rückkehr in ein Land der Gewalt

[International] Katalanischer Premier setzt weiter auf Dialog mit Madrid

[Wirtschaft] Ein Einfamilienhaus in Kitzbühel kostet so viel wie 20 im Waldviertel

[Wissenschaft] Schottlands letzter "Gletscher" ist verschwunden

[Reisen] Das sind die Veggie-Hauptstädte Europas

[Wetter] Am Donnerstag ziehen im Osten und Nordosten zunächst einige Wolken durch, im Laufe des Vormittags stellt sich aber im ganzen Land sonniges Wetter ein. Gegen Abend ziehen aus Norden aber vermehrt Wolken auf und in der Folge setzt von Vorarlberg bis zum Wald- und Weinviertel Regen ein. 17 bis 25 Grad



[Zum Tag] Am 5. Oktober 1962 kam mit "007 jagt Dr. No" der erste Film der James-Bond-Reihe in die Kinos. Der erste Bond-Darsteller jemals war Sean Connery. Ende 2019 erscheint voraussichtlich der bereits 25. Bond-Film, Daniel Craig wird auch dann wieder die Hauptrolle übernehmen.