Ecuador: Maria Alejandra Vicuna zur neuen Vizepräsidentin ernannt

Bisheriger Vizepräsident wegen möglicher Verwicklung in Korruptionsskandal in Untersuchungshaft

Quito – Ecuadors linker Präsident Lenin Moreno hat die bisherige Bauministerin Maria Alejandra Vicuna zu seiner neuen Vizepräsidentin ernannt. Zuvor war der bisherige Vizepräsident Jorge Glas in Untersuchungshaft gekommen. Er steht im Verdacht, in einen Korruptionsskandal um hohe Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit Auftragsvergaben an den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verwickelt zu sein. Das Parlament hatte seine Immunität daraufhin aufgehoben.

Manager von Odebrecht hatten der brasilianischen Staatsanwaltschaft erklärt, sie hätten in Ecuador über eine Millionen US-Dollar an Bestechungsgeldern gezahlt, um staatliche Bauaufträge zu bekommen.

Die Geschäfte fallen in die Zeit von Morenos Vorgänger Rafael Correa (2013-17), in der Glas auch Vizepräsident war. Moreno hatte Glas bereits Anfang August aller Regierungsaufgaben entbunden. Glas gilt als enger Vertrauter von Correa, der ihn weiter unterstützt und Lenin Moreno des "Verrats" bezichtigte. Moreno hatte sich von seinem einstigen Verbündeten Correa, der seine Wahl unterstützt hatte, distanziert und verspricht einen Regierungskurs mit mehr Transparenz. (APA, 5.10.2017)