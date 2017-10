Soldaten aus Niger und USA an der Grenze zu Mali getötet

Überfall ereignete sich nahe Grenze zu Mali

Washington/Niamey – Im westafrikanischen Niger sind am Mittwoch bei einem Angriff auf eine Militärpatrouille acht Soldaten getötet worden. Fünf davon hätten zu den Streitkräften des Landes gehört, teilten die örtlichen Behörden mit. Drei weitere Todesopfer seien US-Soldaten gewesen, sagte ein Sprecher der amerikanischen Truppen in Afrika. Zwei weitere US-Soldaten seien verletzt worden.

Die Gruppe sei im Südwesten des Niger an der Grenze zu Mali auf einer gemeinsamen Routinepatrouille unterwegs gewesen und in einen Hinterhalt geraten. Ein Diplomat aus Niger ergänzte, die Angreifer seien aus Mali gekommen. In der Region halten sich Aufständische auf. Sie gehören unter anderem dem Terrornetzwerken Al-Kaida und "Islamischer Staat" an. Die US-Armee unterstützt das Militär von Niger bei der Ausbildung und leistet Sicherheitsbeistand im Kampf gegen Extremisten in der Region. (APA, 5.10.2017)