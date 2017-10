Schon 132.000 wollen Finaltickets für WM 2018

Kostenpunkt 90 bis 920 Euro – 70 Prozent der Anträge aus Russland

Moskau – Mehr als 132.000 Fußball-Fans haben bereits Anträge für WM-Final-Tickets 2018 gestellt. Gut eine Woche vor dem Ende der ersten Verkaufsphase seien über 1,5 Millionen Ticketanfragen bei der FIFA eingegangen, teilte der Fußball-Weltverband am Mittwoch mit. Neben dem Finale gehört das Eröffnungsspiel mit etwa 90.000 Ticketanfragen zu den beliebtesten Partien.

Rund 70 Prozent der Kartenwünsche kommen aus dem Gastgeberland Russland. Die weiteren Top-10-Nationen bei den Ticketanträgen sind Brasilien, Mexiko, Argentinien, USA, Deutschland, Kolumbien, China, Israel und England.

90 bis 920 Euro

Die Karten, die in einem mehrstufigen Verfahren vergeben werden, kosten zwischen 105 US-Dollar (knapp 90 Euro) und 1.100 Dollar (920 Euro). Fans brauchen für den Kauf eine sogenannte Fan-ID, mit dem Russland vor allem die Sicherheit rund um das Turnier stärken will. Nur wer neben einem Ticket dieses Dokument vorzeigt, wird am Ende auch zum Spiel ins Stadion gelassen.

Die WM findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 statt. Titelverteidiger Deutschland kann die Teilnahme am Donnerstag im Quali-Spiel in Nordirland mit einem Unentschieden perfekt machen. (APA, 4.10.2017)