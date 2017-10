Trump lädt Las-Vegas-Überlebende ins Weiße Haus ein

58 Menschen starben, mehr als 500 wurden bei dem Massaker verletzt

Las Vegas – US-Präsident Donald Trump hat in Las Vegas verletzte Opfer des Massakers besucht. "Wir sind für euch da", sagte er am Mittwoch nach einem Besuch im University Medical Center. Er teilte mit, dass er Überlebende ins Weiße Haus eingeladen habe und würdigte mit seiner Frau Melania an seiner Seite den Mut vieler Opfer, die verletzt zuerst anderen geholfen hätten, bevor sie Hilfe für sich suchten.

Den Ärzten und Krankenpflegern bescheinigte er, einen "unglaublichen Job" geleistet zu haben. "Wir haben ein großartiges Land", sagte Trump.

Am Sonntagabend (Ortszeit) hatte ein 64-Jähriger von einem Zimmer im 32. Stock eines Hotels aus das Feuer auf Konzertbesucher eröffnet. 58 Menschen starben, mehr als 500 wurden verletzt. Der Schütze tötete sich dann selber, als die Polizei das Zimmer stürmte. Trump bezeichnete den Täter bei seinem Besuch in Las Vegas als "kranke verrückte Person". (APA, 4.10.2017)