TV- und Radiotipps für Donnerstag, 5. Oktober

Wie wollen wir sterben?, Grüne gegen Neos, Expedition ins Weltall, 20 Jahre Am Schauplatz Gericht, Die Rückkehrer und Nymphomaniac 2

19.40 REPORTAGE

Re: Tod auf Rezept – Wie wollen wir sterben? Elmar May, 52 Jahre alt, hat Lungenkrebs und muss entscheiden, ob er auf einer Palliativstation sterben will, wo sich trotz Schmerzmitteln das Leiden lange hinziehen kann, oder ob er in die Schweiz fährt, um sich beim Sterben helfen zu lassen. Denn ärztlich begleiteter Suizid ist in Deutschland nur in extremen Ausnahmen möglich. Bis 20.15, Arte

20.15 NATIONALRATSWAHL

Wahl 17: Konfrontation – Grüne gegen Neos Tarek Leitner moderiert die Diskussion zwischen Ulrike Lunacek von den Grünen und Neos-Parteichef Matthias Strolz. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Wissen aktuell: Expedition ins Weltall Gibt es außerirdisches Leben? Wahrscheinlich ja, heißt es in der Ankündigung zur Dokumentation, nur fehle bislang der Beweis dafür. Die Sendung greift die Faszination Weltall auf und führt in entlegene Winkel des Universums. Bis 22.00, 3sat

20.15 BRACHIAL

Conan, der Barbar (Conan the Barbarian, USA 1982, John Milius) Ein Klassiker des 80er-Jahre-Kinos: Arnold Schwarzenegger kämpft sich im Lederkostüm äußerst wortkarg durch eine eigenwillig kalte Fantasywelt. Die Kritik warf der Geschichte eine menschenverachtende Grundhaltung vor, Schwarzenegger machte der Film dennoch weltbekannt. Bis 22.55, Tele 5

21.05 REPORTAGE

20 Jahre Am Schauplatz Gericht Am 3. Oktober 1997 lief auf ORF 2 die erste Ausgabe von Am Schauplatz Gericht. In der Jubiläumssendung blickt das Team um Peter Resetarits auf die Highlights der vergangenen 20 Jahre zurück und zeigt dabei, wie es hinter den Kulissen zugeht. Bis 22.00, ORF 2

21.15 REPORTAGE

Im Kontext – Die Reportage: Die Rückkehrer 147 amtsbekannte Jihadisten sollen in Österreich leben. Sie haben entweder für den "Islamischen Staat" in Syrien oder im Irak gekämpft, oder sie wurden schon auf dem Weg dorthin vom Staatsschutz festgenommen. Wie funktioniert die Deradikalisierung? Bis 22.15, Servus TV

21.55 WAS WAR

Zeitgeschichte spezial: Rote Katz und die bunten Vögel – Politische Werbung von damals Auch die Politik versuchte das Potenzial des Fernsehens für ihre Zwecke zu nutzen. Legendäre Begegnungen wie jene im Jahr 1975 zwischen Bruno Kreisky und Josef Taus, aber auch zahlreiche Spots schlummern in den Archiven. Bis 22.45, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Wahl-Spezial mit FPÖ-Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache Unter der Moderation von Michael Fleischhacker diskutieren drei Bürger mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Die Einordnung kommt von Politikberater Thomas Hofer. Bis 23.25, Servus TV

22.20 MINISERIE

Wie weit gehen (1–3/3) Die Miniserie von Hanna Maylett geht auf den Debütroman Die Ruhelose von Riikka Pulkkinen zurück. Drei Frauen verschiedener Generationen suchen nach einem Ausweg aus ihrem persönlichen Dilemma. Düster! Bis 0.45, Arte

22.30 LARS_VON TRIER

Nymphomaniac 2 (DK/D/F/B/GB 2013, Lars von Trier) Lars von Triers skandalträchtige Erzählung von der vom Leben gebeutelten sexsüchtigen Joe (Charlotte Gainsbourg) dauerte zu lange für einen einzelnen Film und wurde auf zwei aufgeteilt. Die Nymphomanin ist nun, an sich eher ungewöhnlich, mit Libidoverlust konfrontiert. Einziger Ausweg: sexuelle Abenteuer, die neue Kicks versprechen. Gut und verspielt. Bis 1.00, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen: 1) Export stärkt Wirtschaft: was jetzt im Ausland besonders gefragt ist. 2) Fast saniert: die Volksbank nach der Radikalkur. 3) Schäumende Geschäfte: neue Minibrauereien beleben den Bierabsatz. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Barbara Stöckl begrüßt: Adele Neuhauser (Schauspielerin), Christoph Hofinger (Sozial- & Politikforscher), Greta Taubert (Journalistin und Autorin) und Walter Eselböck (Haubenkoch, Gastronom). Bis 0.05, ORF 2