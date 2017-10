US-Außenminister Tillerson: Stehe weiter zu Trump

US-Außenminister erwog angeblich bereits im Juli Rücktritt – Soll Präsident Trump als "Trottel" bezeichnet haben

Washington – US-Außenminister Rex Tillerson denkt nicht an einen Rücktritt. Er erklärte, er stehe weiterhin zu US-Präsident Donald Trump.

Zuvor war spekuliert worden, dass der Außenminister aufgrund desavouierender Twitterbotschaften seines Präsidenten sein Amt zurücklegen könnte.

Bereits im Sommer vor Rücktritt

Tillerson stand einem Medienbericht zufolge wegen wachsender Spannungen mit Präsident Donald Trump bereits im Sommer kurz vor dem Rücktritt. Vizepräsident Mike Pence und andere Spitzenvertreter der Regierung hätten sich jedoch eingeschaltet und Tillerson überredet, im Amt zu bleiben, berichtete der Sender NBC am Mittwoch. Sie trafen sich demnach mit dem Chefdiplomaten, nachdem dieser wenige Tage zuvor bei einer Sitzung mit Trumps Sicherheitsberatern und Kabinettsvertretern im Pentagon den Präsidenten offen kritisiert und einen "Trottel" genannt haben soll.

Trump schrieb am Mittwoch auf Twitter: "Wow, so viele Fake-News-Geschichten heute. Egal, was ich tue oder sage, sie werden die Wahrheit nicht schreiben oder sagen. Die Fake-News-Medien sind außer Kontrolle!" Der Tweet erschien kurz nach Veröffentlichung des NBC-Berichts. Es war nicht klar, welche Artikel Trump konkret dementierte. NBC berief sich auf aktive und ehemalige hochrangige Regierungsvertreter und andere Personen aus dem Umfeld Trumps. Das Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme gegenüber dem Sender ab. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, Tillerson habe im Juli nicht zurücktreten wollen und Trump auch nicht "Trottel" genannt.

Am Wochenende hatte Tillerson erklärt, die USA wollten ausloten, ob Nordkorea an einem Dialog interessiert sei. Wenig später erklärte Trump via Twitter, Tillerson verschwende seine Zeit. (Reuters, 4.10.2017)