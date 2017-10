Kind auf Salzburger Bahnsteig durch Sog eines Zuges gestorben

Buggy wurde am Bahnhof Puch bei Hallein in die Luft gewirbelt, Einjährige tot

Puch bei Hallein/Hallein – Zu einem tragischen Unfall ist es am Mittwochvormittag auf einem Bahnsteig des Bahnhofes Puch bei Hallein gekommen. Der Sog eines durchfahrenden Güterzuges wirbelte einen Kinderwagen in die Luft und schleuderte ein einjähriges Kleinkind aus dem Buggy auf den Bahnsteig. Das Mädchen erlag am Nachmittag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

24-jährige Mutter war mit zwei Kindern unterwegs

Zum Unfallzeitpunkt wartete eine 24-jährige Salzburgerin aus dem Bezirk Hallein mit ihren beiden Kindern am Bahnsteig auf einen Zug in Richtung Salzburg. Als sie sich neben dem Kinderwagen um ihren dreijährigen Sohn kümmerte, fuhr der Güterzug durch den Bahnhof. Es entstand heftiger Fahrtwind, der den Buggy erfasste und das Mädchen herausschleuderte.

Das Mädchen prallte auf dem Bahnsteig auf und blieb dort schwer verletzt liegen. Laut derzeitigen Ermittlungen war es angeschnallt. Nach der Erstversorgung durch Einsatzkräfte wurde das Mädchen in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Der genau Ablauf des Unfalls werde noch ermittelt, soweit er sich noch eruieren lasse, sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Auch die ÖBB habe Interesse an der Klärung des Unfalls, sagte der Polizeisprecher. (APA, 4.10.2017)