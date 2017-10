UN-Ermittler haben Hinweise auf weiteren Giftgasangriff in Syrien

"Vorfall" mit Sarin in einem Dorf im Nordwesten des Bürgerkriegslandes

Den Haag – UN-Ermittler haben nach eigenen Angaben Hinweise auf einen weiteren Giftgasangriff in Syrien. Ende März sei bei einem "Vorfall" in einem Dorf im Nordwesten des Landes das Nervengift Sarin eingesetzt worden, fünf Tage vor einem Sarin-Angriff in Khan Sheikhoun mit mehr als 80 Toten.

Entsprechende Vorwürfe erhob der Generaldirektor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), Ahmet Üzümcü, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Eine Analyse von Proben habe die Existenz von Sarin belegt. (APA, 4.10.2017)