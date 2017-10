Tridonic verlegt Produktion von Vorarlberg nach Serbien

Vorarlberger Mitarbeiter sollen in der Gruppe bleiben, Standort Dornbirn weiter als Zentrale und Entwicklungszentrum fungieren

Wien/Dornbirn/Belgrad – Der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel verlegt die Produktion der Komponententochter Tridonic ins günstigere Serbien. Am Stammsitz in Dornbirn soll der Fokus auf die Produktion von Leuchten gelegt werden – dort sollen auch die Tridonic-Mitarbeiter unterkommen. "Zu betriebsbedingten Kündigungen wird es in diesem Prozess nicht kommen", teilte Zumtobel am Mittwoch mit.

"Mit einem Zumtobel-Group-Werk schaffen wir einen gemeinsamen Standort für unsere gesamte Produktionsbelegschaft in Dornbirn", so das Unternehmen. Die Belegschaft der Komponententochter Tridonic soll in den nächsten drei bis vier Jahren in das Leuchtenwerk der Zumtobel Group in der Schweizerstraße integriert werden, der Standort in der Färbergasse soll weiter als Zentrale und Entwicklungszentrum fungieren. "Damit geben wir gleichzeitig ein klares Bekenntnis zum Standort Dornbirn ab", so Christian Ranacher, SVP Human Resources Zumtobel Group und Leiter des Projekts.

Gleichzeitig werden die Tridonic Produktionsanlagen schrittweise an den neuen Standort der Gruppe im serbischen Nis verlegt. Dadurch sollen die Kosten gesenkt und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden – besonders im Komponentensegment stehe man unter hohem Preisdruck. (APA, 4.10.2017)