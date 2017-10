Wien im Rennen um beste europäische Filmlocation des Jahrzehnts

Südtiroler Schnalstal, Rom und Dubrovnik zählen zu den Konkurrenten – Preisverleihung am 7. November

Rom – Wien ist im Rennen um die beste europäische Film- und TV-Location des Jahrzehnts. Als Schauplatz des Actionfilms "Mission: Impossible – Rogue Nation" von Christopher McQuarrie mit Tom Cruise in der Hauptrolle konkurriert Wien mit weiteren zehn Drehorten im Finale für die Auszeichnung des European Film Commissions Network.

Alle europäischen Bürger können bis zum 25. Oktober auf der der Cineuropa-Website für ihren Favoriten abstimmen. Der Wettbewerb gilt als Gelegenheit, um Standorten mit professionellem Angebot in der europäischen Filmwelt mehr Sichtbarkeit zu verleihen.

Wien muss sich unter anderem mit Südtirol messen. Das Schnalstal ist ebenfalls als Schauplatz des Hollywood-Films "Everest" im Finale. Die Caracalla-Thermen in Rom, Schauplatz des Films "Die große Schönheit" von Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino, und das kroatische Dubrovnik, Drehort der Fernsehserie "Game of Thrones", sind weitere Kontrahenten Wiens im Wettbewerb um die Auszeichnung. Im Rennen ist auch Görlitz in Sachsen wegen des Films "The Grand Budapest Hotel" von Wes Anderson.

Mit dem Wettbewerb will das European Film Commissions Network die Vielfalt der europäischen Filmschauplätze hervorheben. Vergeben wird der Preis am 7. November im Europäischen Parlament. Eine Expertenjury des Fachmediums "Cineuropa" wählte die elf Finalisten aus 35 Locations aus, die von den Mitgliedsorganisationen vorgeschlagen worden waren. (APA, 4.10.2017)