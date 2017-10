Seisenbacher verstößt laut ukrainischer Behörde gegen Aufenthaltsrecht

Der Ex-Sportler könnte wegen mangelnder Aufenthaltserlaubnis zur Ausreise aus der Ukraine gezwungen werden

Kiew/Wien – Nachdem Peter Seisenbacher in Kiew im September enthaftet wurde, weil die ihm in Wien vorgeworfenen Sexualdelikte nach dortigem Recht wahrscheinlich verjährt sind, droht ihm nun Ungemach von der ukrainischen Einwanderungsbehörde DMSU. Seisenbacher halte sich bereits länger als erlaubt in der Ukraine auf, erklärte Behördenleiter Maxym Sokoljuk am Mittwoch.

Keinen Asylantrag gestellt

Seisenbacher habe in der Ukraine weder um Asyl angesucht, noch einen Antrag auf einen temporären oder permanenten Aufenthaltstitel gestellt, heißt es in der schriftlichen Erklärung. Laut Gesetz könnten sich Ausländer in diesem Fall in einem Zeitraum von 180 Tagen maximal 90 Tage lang in der Ukraine aufhalten.

"Ausgehend vom Datum seiner Ankunft in der Ukraine hat P. Seisenbacher zum heutigen Tag die vorgesehenen Fristen überzogen", schrieb Sokoljuk. Sobald sein genauer Aufenthaltsort festgestellt werde, würden Maßnahmen im Rahmen der Gesetze ergriffen, erklärte der Behördenleiter. Laut Medienberichten hält sich Seisenbacher seit Dezember in der Ukraine auf.

Laut Artikel 26 des ukrainischen Fremdenrechts können Ausländer und Staatenlose, die gegen die gesetzlichen Vorschriften verstoßen, zur Ausreise gezwungen werden. Die zuständige Behörde legt dabei in ihrem diesbezüglichen Bescheid eine Frist von maximal 30 Tagen fest, während der die betreffende Person die Ukraine verlassen muss. Rechtsmittel gegen den Ausweisungsbescheid sind möglich.

Auslieferung wird geprüft

Parallel zu möglichen fremdenrechtlichen Problemen läuft die Auslieferungsüberprüfung des ukrainischen Justizministeriums in Bezug auf Seisenbacher weiter, bestätigte am Dienstag der stellvertretende Justizminister Serhij Petuchow. Sein Ressort habe sich am 14. und 18. September an das österreichische Justizministerium gewandt und um noch detailliertere Informationen ersucht, um die Schwere jener Verbrechen zu qualifizieren, die Seisenbacher vorgeworfen werden, heißt es im Schreiben Petuchows. (APA, 4.10.2017)