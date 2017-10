Katalonien erklärt seine Unabhängigkeit vermutlich am Montag

Regierungschef Puigdemont hält am Mittwochabend eine Rede

Barcelona/Madrid – Das katalanische Parlament wird voraussichtlich am Montag zusammentreten, um die Unabhängigkeit von Spanien auszurufen. Darauf hätten sich die Sprecher der Koalitionsparteien am Mittwoch geeinigt, berichteten mehrere Medien am Mittwoch.

Die endgültige Entscheidung wollten die Fraktionssprecher der Allianz Junts pel Si (Gemeinsam fürs Ja) und der kleinen Linkspartei CUP nach Festlegung der Tagesordnung im Laufe des Mittwochs treffen, hieß es. Die separatistischen Parteien haben im Regionalparlament eine absolute Mehrheit.

Mitteilung am Abend angekündigt

Für Mittwochabend hat der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont eine Mitteilung angekündigt. Am Dienstag hatte er bekräftigt, dass Katalonien sich binnen weniger Tage unabhängig erklären werde. Ein Eingreifen der Zentralregierung halte er für einen Fehler. Derzeit bestehe kein Kontakt zwischen Barcelona und Madrid.

Bei dem Referendum hatte sich am Sonntag eine deutliche Mehrheit für eine Loslösung Kataloniens von Spanien ausgesprochen. Barcelona hatte das Referendum gegen das Verfassungsgericht und die Zentralregierung abgehalten. Die Wahlbeteiligung lag nach amtlichen Angaben aber nur knapp über 40 Prozent. (APA, 4.10.2017)