Berufsverbote in der Pflege

Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs legt Vorschlag zur Änderung der GuKG Novelle vor

Lebenswelt Heim, der Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs setzte sich mit der Frage auseinander, wie bei schweren Misshandlungsvorwürfen in der Pflege ein rasches Berufsverbot erwirkt werden kann. Nun liegt der Vorschlag einer konkreten Formulierung einer Gesetzesänderung vor.

Bei schweren Missbrauchsvorwürfen braucht es in der Pflege eine Absicherung für Heimbewohnerinnen und -bewohner, dass sich diese nicht wiederholten und dass ein Berufsverbot, wie es dieses auch bei Ärzten oder Rechtsanwälten gibt, zur raschen Anwendung kommen könne, so Markus Mattersberger, Präsident des Bundesverbandes der Alten- und Pflegeheime Österreichs. Durch ein vorübergehendes Berufsverbot soll auch Rechtssicherheit für Führungskräfte in der Altenpflege hergestellt werden. Für diese muss es ersichtlich werden, dass ein Verfahren anhängig ist, um eine Wiedereinstellung von Personen, gegen die ermittelt wird, zu verhindern.

„Wir haben in diesem Sinne mit unserem Juristen einen Vorschlag für eine rasch umsetzbare GuKG Novelle erarbeitet, um Regelungen einzuführen, die es ermöglichen, die Berufsausübung im gehobenen Dienst in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in Pflegeassistenzberufen vorläufig zu untersagen. Unseren Vorschlag stellen wir der Politik zur Verfügung und haben ihn Frau Bundesministerin Dr.in Pamela Rendi-Wagner übermittelt. Jetzt ist die Politik gefragt zu handeln“, sagt Markus Mattersberger.



Über Lebenswelt Heim

Lebenswelt Heim, der Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs, ist ein gemeinnütziger Verein und verbindet seit 1994 unter seinem Dach ca. 850 LeiterInnen von Alten- und Pflegeheimen mit insgesamt rund 42.000 MitarbeiterInnen. Auf europäischer Ebene ist Lebenswelt Heim Mitglied der European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly (E.D.E.). Lebenswelt Heim ist Partner von „Alt sein und gut leben 2050“.

www.lebensweltheim.at

www.ede-eu.org/de

www.alt-sein-und-gut-leben-2050.at