Ishiguro, Jelinek und Dylan: Kennen Sie sich bei Literaturnobelpreisträgern aus?

Gehören Sie zu Nobelpreis-Experten? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Der ewige Favorit Haruki Murakami muss sich weiter gedulden – der diesjährige Nobelpreis für Literatur geht an den britischen Autor Kazuo Ishiguro. In der Begründung der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften heißt es, dass Ishiguro "in seinen Romanen von großer emotionaler Kraft den Abgrund unter unserem trügerischen Gefühl der Verbundenheit mit der Welt aufdeckt". Die Ishiguro-Leser im STANDARD-Forum freuen sich:

Die traditionsreiche Preisverleihung spannt den Bogen vom ersten Gewinner Sully Prudhomme im Jahr 1901 bis zu Bob Dylan im Vorjahr. Wie gut kennen Sie sich bei den bisherigen Preisträgern aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz! (aan, 5.10.2017)