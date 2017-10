Jennifer Lopez und Jason Aldean sagten Konzerte ab

Aus Respekt vor Opfern, Angehörigen und Fans wurden die Konzerte von Country-Sänger Jason Aldean abgesagt. Jennifer Lopez will ihr Konzert in Las Vegas zu einem anderen Zeitpunkt nachholen

Las Vegas – Nach dem tödlichen Schüssen mit 58 Toten während seines Konzerts in Las Vegas hat der Country-Sänger Jason Aldean seine Auftritte in dieser Woche abgesagt. Auch Popsängerin Jennifer Lopez verschob drei Konzerte in der Stadt im US-Staat Nevada.

Aus Respekt vor den Opfern, deren Angehörigen und seinen Fans, sei das die richtige Entscheidung, erklärte Aldean am Dienstag in einem Statement auf seiner Website. Es sei eine sehr emotionale Zeit für alle Beteiligten. Er und seine Band würden sich etwas Zeit nehmen, um die Opfer zu betrauern und nahe bei Familien und Freunden zu sein.

As a result of what happened in Las Vegas this week, we have decided to cancel this coming weekend's shows... pic.twitter.com/lP7TFCukII — Jason Aldean (@Jason_Aldean) October 3, 2017

Er bedankte sich für die große Unterstützung von Fans und Freunden in den zurückliegenden Tagen. "Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ihr uns geholfen habt, diese schwere Zeit zu überstehen", schrieb der Sänger. Die Tour soll am 12. Oktober fortgesetzt werden. Aldean stand am Sonntagabend (Ortszeit) bei einem Country-Music-Festival in Las Vegas auf der Bühne, als ein 64-Jähriger aus seinem Hotelzimmer das Feuer auf die Zuschauermenge eröffnete.

Jennifer Lopez (@JLo) postpones Las Vegas shows in wake of shooting https://t.co/Iuir031ZPw pic.twitter.com/l0RxBoP73i — Variety (@Variety) October 3, 2017

Lopez will ihre für diese Woche geplanten Auftritte in der Glücksspielstadt zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. "Jennifer ist untröstlich, dass so eine sinnlose Tragödie passiert ist. Ihre Gedanken und Gebete sind bei den Opfern und ihren Angehörigen", zitiert sie das Promi-Portal "People". (APA, 4.10.2017)