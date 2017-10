Last beim Steuerzahler: VfGH verhandelt Bank-Austria-Pensionsdeal

Das Sondergesetz, mit dem die Übertragung der Mitarbeiter in das staatliche Pensionssystem verhindert werden sollte, könnte kippen

Wien – Heute Mittwoch wird beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) in Sachen Pensionsdeal der Bank Austria verhandelt – der STANDARD berichtete. Die Bank will rund 3000 Mitarbeiter vom hauseigenen in das staatliche ASVG-System übertragen. Laut Sozialversicherungsgesetz – auf das sich die Bank beruft – kann ein Unternehmen Mitarbeiter vom hauseigenen Pensionssystem in das staatliche übertragen. Laut Gesetz wären dafür einmalig 7,1 Prozent des letzten Jahresgehalts einzuzahlen. Mit einem Sondergesetz wollte der Sozialminister das verhindern. Die Bank Austria hat dagegen geklagt.

orf

Mit dem Gesetz, das 2016 beschlossen wurde, nachdem massive Kritik laut geworden war, die Unicredit-Tochter saniere sich auf Kosten der Allgemeinheit, wurde die Bank Austria gezwungen, für die Übertragung von Pensionsansprüchen ins staatliche ASVG-System 790 Millionen in die Hand zu nehmen – das Dreifache dessen, was ursprünglich laut Sozialversicherungsgesetz geplant war.

Verfassungsjurist Theo Öllinger spricht im Ö1-Morgenjournal von einer "Lex Bank Austria." Auch wenn dies für den Steuerzahler durchaus nicht erfreulich sei, glaubt Öllinger nicht, dass es halten wird. Das Gesetz verstoßen gegen den Vertrauensgrundsatz. Anders sieht das Sozialminister Alois Stöger. Er bleibt zuversichtlich, dass das Gesetz halten wird. (red, 4.10.2017)