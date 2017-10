König Felipe: Kataloniens Führung gefährdet Stabilität ganz Spaniens

"Verfassungsmäßige Ordnung" müsse verteidigt werden – Regionalregierung will binnen Tagen Unabhängigkeitserklärung

Barcelona/Madrid – Der Katalonien-Konflikt spitzt sich zu: Katalonien will binnen weniger Tage seine Unabhängigkeit von Spanien erklären. König Felipe VI. forderte derweil die Verteidigung der "verfassungsmäßigen Ordnung" Spaniens.

Der Chef der Regionalregierung Carles Puigdemont hatte dem britischen Sender BBC in einem Interview am Dienstag. Seine Regierung werde Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche handeln, so Puigdemont.

Auf die Frage, was er tun werde, sollte die spanische Regierung intervenieren und die Regierungsgewalt in Katalonien übernehmen, sagte er, dies wäre "ein Fehler, der alles ändert". Derzeit bestehe kein Kontakt zwischen der Regionalregierung von Katalonien und Madrid.

Nach Angaben der Regionalregierung stimmten bei dem Referendum am Sonntag 90 Prozent der Wähler für eine Loslösung Kataloniens von Spanien. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,3 Prozent. Die Volksabstimmung war von der Zentralregierung in Madrid und dem Verfassungsgericht für illegal erklärt worden. König Felipe warf der Regionalregierung am Dienstagabend in einer Fernsehansprache vor, demokratische Prinzipien zerschlagen und die katalanische Gesellschaft gespalten zu haben.

König Felipe VI. fordert "verfassungsmäßige Ordnung"

Dienstagabend hatte sich auch Spaniens König Felipe VI. mit einer Fernehansprache eingeschaltet. Er warf der katalanischen Regionalregierung in Barcelona vor, die Stabilität des gesamten Landes zu gefährden. "Mit ihrem unverantwortlichen Verhalten können sie die Stabilität Kataloniens und ganz Spaniens in Gefahr bringen", sagte das Staatsoberhaupt.

Spanien müsse seine "verfassungsmäßige Ordnung" gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen verteidigen, sagte der König. Die Regionalregierung bewege sich "außerhalb des Gesetzes" und habe Katalonien mit ihren Aktionen entzweit.

"Es sind schwierige Zeiten, aber wir werden sie überwinden und vorwärtskommen", sagte das 49 Jahre alte Staatsoberhaupt. Allen Spaniern wolle er "eine Botschaft der Ruhe und der Hoffnung" übermitteln. Ohne demokratischen Respekt gebe es kein friedliches Zusammenleben. Es liege in der "Verantwortung des Staates, die verfassungsmäßige Ordnung sicherzustellen." (APA, dpa, Reuters, 4.10.2017)