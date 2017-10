Kurz-Spender und KTM-Chef: Gut versichert in Liechtenstein

Millionentransaktionen von ÖVP-Großspender Stefan Pierer sorgten zuletzt für Aufsehen. Die SPÖ vermutet "Abschleicherei"

Wien – Das Bankgeheimnis in Europa ist in seiner strikten Form überall Geschichte. Doch die Nachwehen aus der Ära, als Diskretion das oberste Gebot in Wien, Zürich und Vaduz war, beschäftigen die Politik in Österreich nach wie vor. Nun spielt das Thema sogar in den Wahlkampf hinein.

Konkret geht es um die Abschleicher: Das ist eine Gruppe von wohlhabenden Österreichern, die ihr Geld jahrelang in der Schweiz und in Liechtenstein angelegt hatten. Österreich schloss mit den beiden Ländern 2013 und 2014 Steuerabkommen ab, um das mutmaßliche Schwarzgeld nachzuversteuern. Genau in dem Moment, als ihre Enttarnung bevorstand, holten die Abschleicher das Geld nach Österreich zurück, wo das Bankgeheimnis weiter Diskretion bot. Als Reaktion hat das Parlament mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen ein Gesetz beschlossen, das die Banken dazu verpflichtete, alle größeren Transaktionen auf Privatkonten aus den beiden Ländern nach Österreich zu melden.

Who's who der oberen 10.000

Der SPÖ-Politiker Kai Jan Krainer behauptet in einer Anfrage an das Finanzministerium, dass sich unter den Abschleichern das Who's who der oberen 10.000 von Österreich befindet. Er outete sogar einen Namen: Stefan Pierer, der ein Beteiligungsimperium leitet, zu dem auch KTM gehört.

Laut dem SPÖ-Politiker hat Pierer am 18. Dezember 2013, ziemlich genau zwei Wochen bevor das entsprechende Steuerabkommen in Kraft trat, zwei Überweisungen aus Liechtenstein nach Österreich getätigt. Einmal wurden zehn Millionen Euro überwiesen und dann 10,7 Millionen. Interessant ist das Ganze aus Sicht der SPÖ, weil Pierer als Großspender für Sebastian Kurz in Erscheinung trat.

Pierer bestätigte die Überweisung und sprach davon, dass es sich um die Auszahlung einer Versicherungssumme aus einer Lebensversicherung gehandelt habe. Die Existenz der Abschleicherliste sei ihm nicht bekannt. Pierer gibt zudem an, alles immer ordnungsgemäß versteuert zu haben – und laufend die Versicherungssteuer entrichtet zu haben.

Motivsuche

Was motiviert einen österreichischen Industriellen, Millionen in eine Lebensversicherung in Liechtenstein anzulegen? DER STANDARD hat mit mehreren Steuerberatern gesprochen, die den betreffenden Fall nicht kennen – aber viel mit österreichischen Kunden in der Schweiz und in Liechtenstein zu tun hatten. Lebensversicherungen sind unter bestimmten Umständen, wie einer langen Laufzeit (mindestens zehn Jahre), steuerlich privilegiert. Auf die laufenden Erträge und den Wertzuwachs fällt keine Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 Prozent an, sondern nur eine Versicherungssteuer über vier Prozent.

Der Steuerberater Helmut Moritz erzählt, dass in Liechtenstein sogenannte Insurance-Wrapper lange beliebt waren: Dabei wurden bestehende Bankdepots, die sich aus Aktien und anderen Wertpapieren zusammengesetzt hatten, in eine Lebensversicherung eingebracht. Nach einer bestimmten Laufzeit wurden die Papiere an den Kunden rücküberwiesen. Für den Wertzuwachs fiel dann eben "nur" die Versicherungssteuer an.

Jeder Abschleicherfall zu prüfen

Moritz und sein Kollege Alexander Lang von Deloitte sagen, dass die österreichische Finanz in vielen Fällen die Versicherungskonstruktionen steuerlich nicht anerkennt, etwa dann, wenn der Versicherungsnehmer direkte Kontrolle über die Wertpapierzusammensetzung hatte.

Warum und unter welchen Umständen Pierer in eine liechtensteinische Versicherung investierte, konnte bei KTM am Dienstag niemand sagen. SPÖ-Politiker Krainer kritisiert, dass Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) bei der Überprüfung der Abschleicherfälle nicht energisch genug handle. Gesetzlich sind die Abgabenbehörden verpflichtet, jeden einzelnen Abschleicherfall zu prüfen. Steuerberater erzählen, dass sie noch keine Kenntnis von Prüfungen haben. Im Finanzministerium dagegen heißt es, dass sehr wohl Kontrollen durchgeführt werden. (András Szigetvari, 4.10.2017)