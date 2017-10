Handyhalter wird biologisch abbaubar

Das Start-up Hold stellt auf neues Material für das Helferlein um. Aus recycelbar wird nun vollständig abbaubar

Wien – Die Smartphone- und Minitablet-Halter des Wiener Start-ups Hold gibt es in jeder Farbe, bunt bedruckt oder mit Firmenlogos versehen. Bisher waren die Holds – so heißen die kleinen Helfer – aus Polypropylen und damit recycelbar. Nun wird auf ein neues Material umgestellt. "Damit wird unser Produkt zu hundert Prozent abbaubar", sagt Constantin Prosquill, Head of Business Development bei Hold. Es habe sich in den vergangenen Monaten gezeigt, dass viele Unternehmen nur noch Produkte oder Werbemittel einkaufen, die nachhaltig sind. Daher reagiert man und stellt die Produktion um.

Das neue Material kommt von der britischen Biome Bioplastics. Welche Substanz es letztlich wird, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Dass man hier mit einem britischen Unternehmen zusammenarbeite, liegt laut Prosquill daran, dass heimische Hersteller biologische Materialien zwar für ihre Produkte verwenden, aber kaum an andere Abnehmer weiterverkaufen.

Die Halterungen wurden vor allem als Give-aways von Unternehmen entdeckt. Mehr als 230.000 Holds wurden seit der Gründung im Jahr 2015 an etwas mehr als 200 Firmenkunden verkauft. Seit rund einem halben Jahr gibt es eine Kooperation mit einer niederländischen Werbemittelfirma, die neue Impulse bringen soll. Auch via Amazon und shöpping.at können die Holds bestellt werden.

"Schwieriger ist es, im Handel einen Platz zu finden", sagt Prosquill. Die Listinggebühr, um in die Regale großer Ketten zu kommen, ist für das Jungunternehmen noch eine Hürde. Daher werden Betriebe noch persönlich besucht. Eine Selektion von Holds in verschiedenen Designs und Farben gibt es derzeit etwa beim Wohnaccessoire-Ausstatter Haardt & Krüger, beim Handywerk und im Bürobedarf Mastnak. (Bettina Pfluger, 4.10.2017)