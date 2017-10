Rassismus: Lazio-Kurve gesperrt

Wegen diskrimierender Gesänge müssen die Fans dem Stadion zwei Spiele fern bleiben

Rom – Die Fankurve des italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom ist wegen rassistischer Gesänge für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte die Serie A am Dienstag mit. Beim Heimspiel gegen Sassuolo (6:1) waren am vergangenen Sonntag die Gästespieler Claud Adjapong und Alfred Duncan beleidigt worden.

Die Disziplinarkommission der Liga machte in ihrem Urteil rund 2000 Fans aus der Kurve für die Sprechchöre verantwortlich, die in der 31. und 77. Minute zu hören gewesen waren. Da Lazio in der Vergangenheit mehrfach wegen rassistischer Gesänge aufgefallen war, wurde die Curva Nord nun für die Heimspiele gegen Cagliari (22. Oktober) und Udine (5. November) gesperrt. (sid, 3.10.2017)