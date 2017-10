Amazon streckt Fühler nach Supermärkten in Frankreich aus

Laut französischer Zeitung "Le Monde" – Auch Wal-Mart baut aus

Im Wettstreit der traditionellen Handelsketten mit dem Onlinehändler Amazon wollen offenbar beide Seiten aufrüsten. Wie die französische Zeitung "Le Monde" unter Berufung auf Insider am Dienstag berichtete, hat sich Amazon in Frankreich an mehrere Supermarktbetreiber gewandt und auch Interesse an den zum Konzern Casino gehörenden Monoprix-Märkten gezeigt. Casino will der Zeitung zufolge die Kette aber nicht verkaufen. Weiter habe der US-Internetriese bei den Rivalen Intermarche und Systeme U angeklopft. Amazon habe dabei sowohl eine Vertriebspartnerschaft als auch einen Zukauf im Blick. Die beteiligten Unternehmen wollten sich zunächst nicht äußern.

Wal-Mart baut aus

Unterdessen baut der weltgrößte Einzelhändler Wal-Mart mit einem Zukauf seine Lieferdienste aus. Wie der Branchenprimus am Dienstag mitteilte, kaufte Wal-Mart die in New York ansässige Lieferfirma Parcel. Das Startup-Unternehmen liefert rund um die Uhr Bestellungen wahlweise am gleichen Tag, über Nacht oder in bestimmten Zeitfenstern aus. Der nicht genannte Kaufpreis sei kleiner als bei vorherigen Zukäufen in diesem Jahr, teilte Wal-Mart mit, ohne weitere Details zu nennen. Kunden in New York City sollen mit dem Parcel-Lieferdienst noch am gleichen Tag mit frischen Lebensmitteln und Tiefkühlkost beliefert werden, teilte der US-Konzern mit.

Amazon war im Sommer mit der Übernahme der US-Biokette Whole Foods Market für rund 13,7 Milliarden Dollar in den USA in großem Stil in den Handel mit frischen Lebensmitteln eingestiegen und hatte mit dem Zukauf weltweit die traditionellen Handelsfirmen aufgeschreckt. Konzerne wie die französische Carrefour-Kette, der mittlerweile abgespaltene Handelsriese Metro und der Rewe-Konzern haben sich mit einem Ausbau ihres Online-Geschäfts gegen Amazon in Stellung gebracht. Auch in Deutschland ist Amazon längst auf dem Lebensmittelmarkt aktiv und bietet in einem Modellversuch auch frische Lebensmittel an. (Reuters, 3.10.2016)