Stiftung Warentest: iPhone 8 hat die "beste Smartphone-Kamera"

Tester sind von den neuen Apple-Handys merklich angetan: "Schick wie eh und je"

Die deutsche Stiftung Warentest hat das neue iPhone 8 von Apple unter die Lupe genommen. Und die Tester sind augenscheinlich sehr angetan: "Schick wie eh und je sind die neuen iPhones 8 und 8 Plus".

Lob für die Kamera



Besonders die Kamera der Apple-Handys werden besonders gelobt, diese gehören "zu den besten, die wir bisher in Smartphones vorgefunden haben". Besonders das 8 Plus glänzt mit seinem zweifachen optischen Zoom, der so den Wechsel zwischen Weitwinkel und Teleoptik ermöglicht. Der neue LED-Blitz sorgt aber durch die längere Belichtung für weniger Bild rauschen bei Aufnahmen in licht schwacher Umgebung. Auch sonst findet Stiftung Warentest kein Haar in der Suppe. Auch Performance des Prozessors, das induktive Laden und die Akkulaufzeit stimme.

"Apple-Fans mit den neuen iPhones wenig falsch machen."

Das Fazit der Stifung: "Eigentlich können Apple-Fans mit den neuen iPhones wenig falsch machen." Allerdings bringt Apple im November mit dem iPhone X wohl einen starken Gegner für das Iphone 8 auf den Markt, da "iPhone-Fans selten nur das zweit beste seiner Gattung" wollen.

Bei iPhone X füllt der Bildschirm den Großteil der Frontseite aus und der Fingerabdruck-Scanner wurde durch Gesichtserkennung abgelöst. Damit findet ein Bildschirm mit einer Diagonale von 5,8 Zoll – mehr als beim aktuellen Plus-Modell – in einem Gehäuse Platz, dass nur unwesentlich größer ist als das aktuelle "kleine" iPhone 7.

foto: apa Das iPhone 8 Plus und das iPhone 8.

Mit dem größeren Display ist kein Platz mehr für den gewohnten Home-Button, mit dem man aus jeder Anwendung in das Hauptmenü mit den App-Symbolen zurückkehren konnte. Für diese Funktion wischt man jetzt stattdessen mit dem Bildschirm vom unteren Bildschirmrand hoch. Die Gesichtserkennung Face ID ist mit mehreren verschiedenen Sensoren dreidimensional, damit die Technologie nicht etwa mit einem Foto ausgetrickst werden kann.

Über 1000 Euro

Ob die neuen iPhone-Modelle am Markt erfolgreich sein werden, hängt auch davon ab, ob die Kunden bereit sind, vergleichsweise tief in ihre Brieftaschen zu greifen. Für ein iPhone 8 sind mindestens 799 Euro fällig. Ein iPhone 8 Plus in der höchsten Speicherausstattung von 256 Gigabyte überschreitet die 1000-Euro-Schwelle mit 1.079 Euro klar. Das iPhone X ist dann nochmal deutlich teurer. Hier fängt die Spanne bei 1.149 Euro für das 64-Gigabyte-Modell an. Das Modell mit 256 Gigabyte Speicher kostet dann happige 1.319 Euro. (red, 4.10. 2017)