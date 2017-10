Die perfekte Schule finden – wie gehen Sie es an?

In welche Schule soll Ihr Kind nächstes Jahr gehen? Die Qual der Wahl oder eine einfache Entscheidung?

In Wien beginnt im Jänner die Schuleinschreibung für das kommende Schuljahr. Aus diesem Grund müssen sich Eltern jetzt schon Gedanken darüber machen, was die Schule, in die das Kind im Herbst 2018 gehen soll, erfüllen muss. Privat oder öffentlich, spezielle pädagogische Konzepte, Nachmittagsbetreuung und die Lage sind dabei häufig Kriterien, nach denen die Schule ausgewählt wird. Aber nicht nur die Suche nach der Volksschule ist für viele Eltern eine große Herausforderung, auch der Umstieg in die Sekundarstufe stellt viele ob der Fülle an schulischem Angebot vor die Frage, welche Schule die richtige für das Kind ist.

Spaß, Realität und offene Türen

"Schule muss Spaß machen", das war für User "badat" bei der Suche ausschlaggebend:

Die gesellschaftliche Realität soll auch in der Schule abgebildet werden, war ein Kriterium für die Schulwahl bei Userin "Birgit G.1":

Um Eltern bei der Entscheidung behilflich zu sein, gibt es den "Tag der Wiener Schulen". Am 4. Oktober haben Eltern die Möglichkeit, verschiedene Schulen während der Unterrichtszeit zu besuchen und so einen Eindruck zu gewinnen. Volksschulen, Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik, Neue Mittelschulen, Wiener Mittelschulen, polytechnische Schulen, allgemeinbildende höhere Schulen, berufsbildende mittlere und höhere Schulen und Berufsschulen öffnen ihre Schultore, um Eltern über Schwerpunkte, Betreuungsformen und pädagogische Konzepte zu informieren.

Hat man mehrere Schulen, die in die engere Auswahl kommen, kann ein Tag oft zu kurz sein, um sich alle anzusehen. Aus diesem Grund bieten viele Schulen noch weitere Tage an, an denen interessierte Eltern einen Einblick in den zukünftigen Schulalltag ihres Kindes und Informationen von Lehrerinnen und Lehrern bekommen.

Was macht die perfekte Schule für Sie aus?

Welche Kriterien sind Ihnen bei der Suche nach der Schule wichtig? Nutzen Sie den "Tag der Wiener Schulen"? Welchen Tipp können Eltern, deren Kinder schon eingeschult sind, schulsuchenden Eltern geben? (Judith Handlbauer, 3.10.2017)