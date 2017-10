Starke Nachfrage nach heimischen Immobilien

Kommerzielle Transaktionen im Halbjahr mit 2,4 Milliarden Euro auf Rekordhoch – Niedrige Zinsen beflügeln Markt, Renditen weiter im Sinken begriffen

Der österreichische Immobilien-Investmentmarkt hat im Halbjahr mit einem Transaktionsvolumen von 2,4 Milliarden Euro einen Spitzenwert erreicht. Laut aktuellen Zahlen der Bank Austria haben insbesondere deutsche Investoren von Jänner bis Juni sehr viel gekauft, mit einem Anteil von mehr als 50 Prozent ließen sie die inländischen Investoren (30 Prozent) weit hinter sich.

Auf Büroimmobilien entfielen rund 60 Prozent des Transaktionsvolumens. Auch Wohnimmobilien wurden verstärkt nachgefragt, gefolgt von Einzelhandelsimmobilien und Hotels.

Renditen sinken

Im Bürosegment wurde nun aber die Vier-Prozent-Marke bei den Spitzenrenditen nach unten durchbrochen. Im Shoppingcenter-Bereich liegt sie um rund vier Prozent. Eine stabil hohe Nachfrage nach Handelsimmobilien – getrieben durch internationale Fonds – stehe hier einem kaum größer werdenden, knappen Angebot an Objekten gegenüber. "Als Folge hält der Druck auf die Renditen – vor dem Hintergrund des vorherrschenden Niedrigzinsumfeldes – unverändert an", heißt es in einer Aussendung der Bank Austria von Dienstag.

Am Wiener Büromarkt zeichnet sich eine Zunahme der Neubautätigkeit ab. Karla Schestauber, Immobilienanalystin der Bank Austria, erwartet für 2018 Neuflächen von mindestens 300.000 m². "Damit erhöht sich zum einen das Angebot an modernen Büros für Investoren, zum anderen werden diese modernen Flächen insbesondere ältere Büros an weniger attraktiven Standorten weiter unter Druck setzen", so Schestauber. (red, 3.10.2017)