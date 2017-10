295: Das ewige Leben

"So ist das nämlich im Leben: Das Paradies wird dir nicht nachgetragen, und ohne dass du dir ein bisschen was zuschulden kommen lässt, kommst du nicht hinein in das Paradies."

WOLF HAAS

Gestern stand er am Rande des Abgrunds, heute ist er einen Schritt weiter: Brenner (Josef Hader) kehrt nach Graz zurück, in die Stadt seiner Jugend. In der Konfrontation mit seinen Jugendfreunden, seiner Jugendliebe und seiner großen Jugendsünde, kommt es zu Morden und einem verhängnisvollen Kopfschuss. Als Brenner aus dem Koma erwacht, macht er sich auf die Suche nach seinem Mörder — obwohl alle behaupten, er sei es selbst gewesen ... Am Anfang war Brenner am Ende, aber am Ende könnte er vor einem neuen Anfang stehen.





Ö/D 2014

REGIE: Wolfgang Murnberger

DREHBUCH: Josef Hader, Wolfgang Murnberger und Wolf Haas

PRODUZENTEN: Danny Krausz & Kurt Stocker

KAMERA: Peter von Haller

SCHNITT: Evi Romen

MUSIK: Sofa Surfers

TON: Heinz K. Ebner

MIT: Josef Hader, Tobias Moretti, Nora von Waldstätten, Roland Düringer, Christopher Schärf,

Margarethe Tiesel, Johannes Silberschneider, Hary Prinz, Saša Barbul u.v.m.