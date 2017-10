294: Funny Games

"Ich versuche Wege zu finden, um Gewalt als das darzustellen, was sie immer ist, als nicht konsumierbar…"

MICHAEL HANEKE

Urlaubsbeginn. Anna (Susanne Lothar), Georg (Ulrich Mühe) und ihr Sohn Schorschi fahren in ihr idyllisch gelegenes Ferienhaus am See. Während Vater und Sohn schon mal das Segelboot auftakeln, bereitet Anna das Abendessen vor. Plötzlich wird die Idylle durch Peter und Paul gestört. Die beiden so wohlerzogen wirkenden jungen Männer geben bald zu verstehen, dass sie es auf das Leben der Familie abgesehen haben. Es beginnt ein tödliches Spiel.

Ö 1997

BUCH + REGIE: Michael Haneke

PRODUZENT: Veit Heiduschka

KAMERA: Jürgen Jürges

AUSSTATTUNG: Christoph Kanter

KOSTÜM: Lisy Christl

TON: Walter Amann

SCHNITT: Andreas Prochaska

POSTPRODUKTION: Michael Katz, Ulrike Lässer

MIT: Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Arno Frisch, Frank Giering, Stefan Clapczynski