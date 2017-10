293: Homo Sapiens

"Die Welt ist auch ohne uns ganz schön."

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

"Ein Film über die Endlichkeit menschlichen Seins, über die Fragilität unserer Existenz, das Ende des industriellen Zeitalters und über das, was es ausmacht, Mensch zu sein. Was wird von uns bleiben? Leere Räume, Ruinen, zuwachsende Städte, rissiger Asphalt. Unsere Lebensräume, nur ohne uns. Preisgegeben dem Verfall oder besser gesagt: der Natur, die sich langsam zurückerobert, was wir ihr einst genommen haben. HOMO SAPIENS ist eine Ode an das Mensch-Sein, betrachtet aus einem möglichen retrospektiven Szenario. Geyrhalters Kamera blickt aus dem Hier und Jetzt kühn in eine posthumane Zukunft: der Angriff der Gegenwart auf das Ende der Zeit."

PROFIL





Ö 2016

REGIE, KAMERA: Nikolaus Geyrhalter

PRODUZENTEN: Nikolaus Geyrhalter, Michael Kitzberger, Wolfgang Widerhofer, Markus Glaser

SCHNITT: Michael Palm

TONGESTALTUNG: Peter Kutin, Florian Kindlinger

TONMISCHUNG: Alexander Koller

RECHERCHE DREHORTE: Simon Graf

RECHERCHE: Maria Arlamovsky

KAMERAASSISTENZ: Simon Graf, Christoph Grasser, Sebastian Arlamovsky, Thomas Cervenca

PRODUKTIONSLEITUNG: Katharina Posch, Flavio Marchetti, Lixi Frank

HERSTELLUNGSLEITUNG: Michael Kitzberger

DOKUMENTARFILM