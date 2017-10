Dirty Campaigning: Laut Silberstein wusste Kern nichts von Facebook-Seiten

Der geschasste SPÖ-Berater vermutet einen "Maulwurf" und eine "Negativkampagne der Gegenseite"

Wien/Berlin – Der frühere SPÖ-Berater Tal Silberstein gibt an, dass Kanzler Christian Kern nicht in seine verdeckten Facebook-Aktionen eingeweiht gewesen sei. "Der Kanzler hatte nicht einmal das entfernteste Wissen oder die entfernteste Information darüber", sagt Silberstein in "News". Und: "Es ist Teil einer Negativkampagne der Gegenseite, alles dem Kanzler und der SPÖ vorzuwerfen."

Öffentlich wurde die Causa laut Silberstein über einen "Maulwurf" in seinem Team, nicht aber über seinen Partner Peter Puller. Außerdem zitiert "News" Angaben aus dem "Umfeld" Silbersteins, wonach die beiden Facebook-Gruppen "Die Wahrheit über Sebastian Kurz" und "Wir für Sebastian Kurz" ohne Auftrag der SPÖ eingerichtet worden seien, um Daten über Zielgruppen zu sammeln. Der seitens der SPÖ involvierte Mitarbeiter habe nur Informationen aus Umfragen und Fokusgruppen beigesteuert, um die Seiten bestmöglich auf die Zielgruppen auszurichten. Die Kosten hätten nicht die kolportierten 500.000, sondern weniger als 100.000 Euro betragen.

Warten auf Offenlegung des Beratervertrags

"Ich höre, der Maulwurf habe auch verbotenerweise versucht, geheime Chats zu veröffentlichen", erzählt Silberstein. Das alles werde rechtlich geprüft. "Das Eigenartige ist, dass Leute von anderen Parteien dazu verwendet wurden, Informationen zu stehlen, und was jeden aufregt, sind Facebook-Seiten", meint Silberstein.

Für den STANDARD war Silberstein nicht erreichbar. Ob die SPÖ den Vertrag mit dem Kampagnenberater am Dienstag offenlegen wird, ist noch unklar.

Christoph Matznetter, der die Causa für die SPÖ prüfen soll, hatte am Montag angekündigt, Facebook zur Offenlegung zwingen zu wollen, wer die Anti-Kurz-Seiten betrieben hat. (APA, red, 3.10.2017)