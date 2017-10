292: Fink fährt ab

"Der größte Feind der Kunst ist der gute Geschmack."

HARALD SICHERITZ

Eine der erfolgreichsten ORF-Komödien der letzten Jahrzehnte: Gemeinsam mit seiner Freundin Rosi und einem weiteren Komplizen raubt der als tollpatschig und gutgläubig dargestellte Schellak in Wien eine Bank aus. Durch die chaotische Organisation und Umsetzung kommt es zu Komplikationen — die letztlich dazu führen, dass Rosi und der Komplize Guido ohne Schellak flüchten. Der Alleingelassene probiert zunächst auf eigene Faust die Flucht und setzt sich dann in das Auto einer Fahrschule — in dem gerade der Fahrschüler Fink Fahrunterricht bekommt.





Ö 1998

REGIE UND DREHBUCHBEARBEITUNG: Harald Sicheritz

DREHBUCH: Michael Nöhrig

PRODUZENT: Dieter Pochlatko

KAMERA: Helmut Pirnat

SCHNITT: Ingrid Koller

SZENENBILD: Katharina Wöppermann

TON: Johannes Paiha

LICHT: Herbert Kohlhammer

MUSIK: Lothar Scherpe

REDAKTION: Ernst Petz

MIT: Andreas Vitásek, Reinhard Nowak, Doris Schretzmayer, Xaver Hutter, Roland Düringer, Wolfgang Pissecker, Bibiana Zeller, Karl Ferdinand Kratzl, Martin Beck, Michou Friesz, Nikolaus Paryla u.v.m.