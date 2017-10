Heute Mittag Bekanntgabe des Chemienobelpreises

Neuer Anlauf für die Gen-Schere – Verlautbarung "frühestens" um 11.45 Uhr

Stockholm – "Årets nobelpris i kemi ..." wird es heute in der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften erschallen, wenn die dritte und letzte Nobelpreisverkündung in den Wissenschaftsdisziplinen stattfindet. "Frühestens um 11.45 Uhr" soll es so weit sein, der Livestream wird einige Minuten vor der Verkündung einsetzen.

Schon seit mehreren Jahren wird in der Kategorie Chemie die sogenannte Gen-Schere CRISPR/Cas9 als nobelpreiswürdiges Forschungsgebiet gehandelt. Mit ihr lassen sich gezielte Veränderungen im Erbgut von Lebewesen präzise durchführen.

Als Hindernis für eine Nobelpreisvergabe galt ein mehrjähriger Patentstreit zwischen zwei Forschergruppen: Auf der einen Seite die französische Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie und die amerikanische Strukturbiologin Jennifer Doudna von der University of California, auf der anderen Seite das Team um den aus China stammenden Molekularbiologen Feng Zhang vom Broad Institute in Boston. Nach Beilegung des Streits könnte der Weg für einen Nobelpreis nun tatsächlich frei sein – es sei denn, das Nobelpreiskomitee wird erneut seinem Ruf gerecht, immer für eine Überraschung gut zu sein.

Im vergangenen Jahr war der Chemienobelpreis an den Franzosen Jean-Pierre Sauvage, den in den USA arbeitenden Schotten Sir J. Fraser Stoddart und den Niederländer Bernard L. Feringa gegangen. Die drei hatten Moleküle mit steuerbaren Bewegungen entwickelt, die bei Zufuhr von Energie Aufgaben ausführen können. Bekanntestes Beispiel für solche Maschinchen sind die sogenannten Nanocars.

Der weitere Fahrplan



Danach sind die Preisvergaben in den Wissenschaftskategorien beendet. Weiter geht es am Donnerstag um 13 Uhr mit der Bekanntgabe des Literaturnobelpreises. Nach den Erfahrungen mit Bob Dylans launischem Verhalten im Vorjahr darf man davon ausgehen, dass die Akademie heuer einen konventionelleren Laureaten küren wird, der sich über die höchste Ehrung in der Welt der Literatur auch tatsächlich freut. Buchmacher favorisieren den japanischen Autor Haruki Murakami und den Kenianer Ngugi Wa Thiong'o.

Vor einer Woche hatte die Nobel-Stiftung verkündet, dass die Preisgelder, die jeweils auf bis zu drei Personen aufgeteilt werden können, heuer von acht auf neun Millionen Kronen (rund 944.000 Euro) erhöht wurden. Überreicht werden die Nobelpreise am 10. Dezember in Stockholm. (red, 4. 10. 2017)