Metaller fordern vier Prozent mehr Lohn

Forderung liegt weit über der der Inflationsrate von 1,8 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten

Wien – Knalleffekt in der laufenden Lohnrunde: Metallergewekschafter Rainer Wimmer hat am Dienstag eine Erhöhung der Löhne und Gehälter in der Schlüsselindustrie um vier Prozent gefordert. Damit liegt der Standpunkt weit über der Inflationsrate von 1,8 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten.

Wimmer begründete die Forderung mit dem starken Wachstum von 2,8 Prozent heuer und wie vom Wifo erwartet auch 2018. Der Metallerchef verwies zudem auf den Produktivitätszuwachs von mehr als fünf Prozent in der Branche.

Man habe in den letzten Jahren verantwortungsvoll agiert, jetzt müssten die Mitarbeiter etwas vom Aufschwung haben, so das Argument.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 9. Oktober statt. (red, 3.10.2017)