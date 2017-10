Ancelotti nach Rauswurf: "Schweigen ist eine Tugend"

foto: apa/ap/illean

Carlo Ancelotti nimmt sich nach der Trennung von Bayern München Zeit für den Nachwuchs. Der 58-jährige Italiener trainierte am Montag in Jerusalem im Rahmen des italienischen Friedensprojekts Assisi for Peace Kinder diverser Religionen. Gespielt wurde auf einem Platz im armenischen Viertel, das vor einem Jahr dank Spenden eingeweiht worden war.