Tom Petty in Lebensgefahr, Todesmeldung dementiert

Sänger der Heartbreakers erlitt in seinem Haus in Malibu einen Herzinfarkt

Malibu – Der US-Sänger Tom Petty ist nach einem Herzinfarkt in Lebensgefahr. Ein früherer Bericht vom Tod des Sängers, den CBS unter Berufung auf das Los Angeles Police Departement verbreitet hatte, wurde vom LAPD dementiert.

Petty war in seinem Haus in Malibu bewusstlos aufgefunden worden, wie die Webseite TMZ.com berichtete. Petty erlitt einen Herzstillstand und wurde nach Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus in Santa Monica eingeliefert, wo er an Lebenserhaltungssysteme angeschlossen wurde. Nachdem keinerlei Gehirnaktivität mehr gemessen werden konnte, wurde darüber entschieden die Systeme abzuschalten.

Petty hatte unzählige Hits wie "I Wont't Back Down", "Learning To Fly" und "Mary Jane's Last Dance". Zuletzt erschien das Album "Hypnotic Eye". Petty war 2002 in die Rock and Roll Hall Of Fame aufgenommen worden. (APA, Reuters, 2.10.2017)

