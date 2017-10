Was für und was gegen eine Olympiabewerbung spricht

Was für eine Olympiabewerbung spricht

• Gute Chancen: Nach Pyeongchang (2018) und Peking (2022) könnte wieder Europa zum Zug kommen. Bis dato ist keine Bewerbung offiziell – Sion (Schweiz), Lillehammer (Norwegen), Erzurum (Türkei), Calgary (Kanada) und Sapporo (Japan) sind interessiert.

Almaty (Kasachstan), das gegen Peking verlor, tritt eher nicht mehr an. Sollte es nur zwei Bewerber geben, könnte es wie bei den Sommerspielen 2024 (Paris) und Los Angeles (2028) zu einer Doppelvergabe 2026 und 2030 kommen.

• Viele vorhandene Sportstätten: Natürlich ist St. Anton ein alpines, Seefeld ein nordisches, Hochfilzen ein Biathlon-Zentrum. Da gibt es nach diversen Weltmeisterschaften auch genügend Know-how. Selbiges gilt für Innsbruck (Skispringen, Rodeln/Bob/ Skeleton) und Inzell (Eisschnelllauf).

• Turbo für Österreichs Sport: Österreich ist kein Sportland. Heimspiele könnten dazu beitragen, dass Österreich quasi sportlicher wird, nicht nur vor den TV-Geräten.

• Winterspiele im Wintersportzentrum: In Sotschi, Pyeongchang und Peking wurden bzw. werden für viel Geld neue Anlagen aus dem Boden gestampft, die Nachnutzung ist weitgehend ungeklärt. Diese Sorge hätte man in Tirol nicht.

• Sympathischer Ansatz: Pyeongchang und Peking werden an die Winterspiele 2014 in Sotschi, in die Russland rund 40 Milliarden Euro investierte (inkl. Infrastruktur), vielleicht nicht herankommen. Tirol 2026 sieht ein Budget von 1,175 Milliarden Euro vor und könnte somit tatsächlich am Beginn einer Redimensionierung stehen, wie sie auch vom IOC angestrebt wird, das zuletzt kaum noch Kandidaten fand.

• Ausbau von Sportinfrastruktur: Auch wenn Tirol 2026 weitgehend mit vorhandenen Sportstätten auskommen will, würde man wohl die eine oder andere Investition tätigen. Flutlicht an der Bergiselschanze, wo tagsüber oft Wind weht, ist zwar überfällig, aber Anrainern ein Dorn im Auge. (fri)