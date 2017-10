Russisches Unternehmen öffnet Nordkorea neuen Internet-Zugang

60 Prozent des Datenverkehrs sollen seit Sonntag über Transtelecom abgewickelt werden

Nordkorea hat über eine russische Firma einen zweiten Zugangsweg zum Internet eröffnet. Die Internet-Analysefirma Dyn Research erklärte, seit Sonntag 11.08 Uhr MESZ werde etwa 60 Prozent des nordkoreanischen Datenverkehrs über Transtelecom abgewickelt. Über den bisher alleinigen Zugangsweg China Unicom fließe der restliche Datenstrom.

Keine Bestätigung

Transtelecom erklärte, es gebe seit 2009 ein Abkommen mit Nordkorea, bestätigte neue Verbindungen jedoch nicht. Durch sie werde Nordkorea besser Cyberangriffe steuern können, warnte Bryce Boland, der für den Raum Asien-Pazifik zuständige Technologie-Vorstand des Sicherheitsunternehmens Fireeye. Die "Washington Post" berichtete erst vor kurzem, dass die USA seit einem halben Jahr Cyberangriffe gegen Nordkorea einsetzen sollen.

Westliche Regierungen machen Nordkorea für zahlreiche größere Hackerangriffe verantwortlich, darunter die auf Sony Pictures, Banken und die Wannacry-Attacke. Die Regierung in Pjöngjang weist die Vorwürfe zurück. Über die Verbindung war zunächst von dem Projekt 38 North des US-Korea-Instituts der Johns Hopkins Universität berichtet worden. Ein zweiter Internet-Zugang verringert Nordkoreas Abhängigkeit in diesem Bereich von einem einzelnen Staat in einer Zeit, in der es wegen seiner Raketen- und Atomtests international unter wachsendem Druck steht. Auch Russland und China haben die jüngsten Verschärfungen der Sanktionen gegen das abgeschottete Land mitgetragen. (Reuters, 2.10.2017)