286: Kater

"Was denkt und treibt so ein Kater, wenn er sich durchs Gebüsch der Vorortsiedlung schleicht? Und was denkt und treibt der Mensch, den man liebt?"

DER SPIEGEL

"Wie viel Glück verträgt ein gemeinsames Leben? Diese Frage mag merkwürdig anmuten — ist doch der Zustand, in dem Stefan und Andreas ihre Tage verbringen, einer, nach dem sich jeder sehnt. Der Hornist und Orchester-Disponent lieben einander, ihren Kater Moses und die Musik. Die Nähe und Zuneigung zueinander ist tief empfunden. Doch eines Tages bricht jäh die Gewalt in dieses bukolische Dasein ein: Sie kommt nicht von außen, sondern von Stefan. Händl Klaus porträtiert in seinem zweiten Film meisterhaft eine große Liebe, die von der Ungewissheit immer fester und unerbittlicher umschlossen wird."

FILMREZENSION.DE

Ö 2016

REGIE UND DREHBUCH: Händl Klaus

PRODUZENTEN: Antonin Svoboda, Bruno Wagner

KAMERA: Gerald Kerkletz

AUSSTATTUNG: Enid Löser

KOSTÜM: Tanja Hausner

MASKE: Verena Eichtinger

TON: Klaus Kellermann

SCHNITT: Joana Scrinzi

MIT: Lukas Turtur, Philipp Hochmair, Toni, Kathi, Thomas Stipsits, Manuel Rubey, Gerald Votava, Gabriela Hegedüs, Benedikt Leitner u.v.m.