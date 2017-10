TV- und Radiotipps für Dienstag, 3. Oktober

Re: Im Urlaub Gutes tun, Wahl '17: ÖVP – Neos, Willkommen bei den Honeckers, Willkommen Österreich, Tagespresse aktuell, Reiseckers Reisen: Thayatal

15.00 MAGAZIN

Politik für Kunst und Kultur – Was ist zu tun? Bei Martin Wassermair sind Gabriele Gerbasits (Geschäftsführerin IG Kultur Österreich) und Stefan Weiss (Kulturredakteur der STANDARD) zu Gast. Bis 16.00, Dorf TV

18.30 MAGAZIN

Konkret: Lausalarm! Als altbewährte Hausmittel gegen die blutsaugenden Insekten gelten Essig oder Mayonnaise, die die Läuse von der Nahrungsaufnahme abhalten. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Im Urlaub Gutes tun Freiwilligenarbeit in Entwicklungsländern ist im Kommen: Elefanten pflegen, Häuser renovieren oder Englisch an einer Schule unterrichten. Dieser oft eher kurze Einsatz im Entwicklungsland mag mit reichlich Erfahrungen für den Helfer verbunden sein, aber hilft er auch langfristig der lokalen Bevölkerung? Über Sinn oder Unsinn von Freiwilligenarbeit in Kambodscha.

Bis 20.15, Arte

20.15 DISKUSSION

Wahl '17: ÖVP – Neos Die sechste TV-Konfrontation bestreiten Ex-Rechnungshof-Präsident Josef Moser und Matthias Strolz. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DDR-TOURISTEN

Willkommen bei den Honeckers (D 2016, Philipp Leinemann) Vor Erich Honecker musste man sich zu DDR-Zeiten in Acht nehmen, das hat sich bis heute nicht geändert. Vor dieser Ossi-Retrokomödie von Philipp Leinemann mit Max Bretschneider, Uwe Preuss und Bernd Michael Lade wird hier ausdrücklich gewarnt. Mit ermüdender Beharrlichkeit werden Ossi-Klischees ausgebeutet, der Soundtrack klingt wie aus dem Radiosender, der "die größten Hits der 80er und 90er" abspult. Martin Brambach (als Erich Honecker), Suzanne von Borsody, Ronald Zehrfeld, selbst Heino können da nichts retten. Nach einer wahren Begebenheit, und dennoch. Bis 21.45, ARD

foto: ard

21.05 DOKUMENTATION

Universum: Yosemite – Im Gebirge der Giganten Im Schatten des El Capitan geht der scheue Rotluchs auf Beutefang und zieht seine Jungen auf, Kojoten und Steinadler liefern sich spektakuläre Kämpfe, und Schwarzbären werden zu geschickten Ameisenfressern. Bis 22.00, ORF 2

21.10 FESTAKT

Eröffnung der Staatsoper Berlin Mit Szenen aus Goethes Faust wird nach sieben Jahren Sanierung die Berliner Staatsoper Unter den Linden eröffnet. Unter der Daniel Barenboim geben sich unter anderen Roman Trekel und André Jung, René Pape und Sven-Eric Bechtolf, Elsa Dreisig und Meike Droste die Ehre. Bis 0.05, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich mit den Gästen: Schauspielerin Carolin Kebekus und dem Autorenduo Winder und Strouhal. Bis 22.50, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

kreuz und quer: Die unheilige Familie – Sekte der geraubten Kinder Anne Hamilton-Byrne gründet 1963 die Sekte "Die Familie". Bis in die 1990er-Jahre hinein ist die Gemeinschaft in Australien aktiv. Erst eine Hausdurchsuchung in einem Domizil der Sekte bringt ab 1987 die skandalösen Praktiken ans Licht, mit denen zahlreiche Kinder in die Fänge der Sekte gelangten. Bis 23.25, ORF 2

22.55 SATIRE

Tagespresse aktuell An Themen mangelt es derzeit nicht: Joachim Brandl alias Anchor Joachim Fuchs veralbert Tagespolitik und -geschehen. Bis 23.20, ORF 1

23.20 ENTDECKUNG

Reiseckers Reisen: Thayatal Der radelnde Reporter erforscht die Nationalparkregion im nördlichen Waldviertel. Bis 23.50, ORF 1

foto: orf/geyrhalter filmproduktion

23.25 DOKUMENTATION

kreuz und quer: Es ist ein Mädchen! In einigen Ländern werden weltweit Mädchen, die geboren werden, noch immer geringer geschätzt als Buben. Die Dokumentation beleuchtet die Situation in Indien und China, wo Mädchen bereits nach der Geburt getötet werden. Bis 0.00, ORF 2

23.35 TALK

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Illustre Gäste auch heute wieder beim Late-Night-Talker: Adam Sandler, Dustin Hoffman und Miley Cyrus. Bis 0.20, One