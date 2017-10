2:5-Niederlage gegen die New York Islanders

San Jose (Kalifornien) – ÖEHV-Legionär Michael Raffl hat am Sonntag (Ortszeit) bei der 2:5-Pleite im finalen Preseason-Spiel seiner Philadelphia Flyers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga (NHL) gegen die New York Islanders das zwischenzeitliche 1:0-Führungstor erzielt. Der Stürmer war insgesamt 12:27 Minuten auf dem Eis. Die Flyers starten am Mittwoch (Ortszeit) bei den San Jose Sharks in die neue Spielzeit. (APA, 2.10.2017)