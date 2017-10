Historischer Kalender – 5. Oktober

1607 – Höhepunkt des Konflikts zwischen Papst Paul V. (Borghese) und der Republik Venedig: Attentat auf den Gelehrten und exkommunizierten Servitenmönch Paolo Sarpi, den Wortführer der Gegner der römischen Kurie. Er überlebt den Anschlag.

1762 – Am Hofburgtheater in Wien wird Christoph Willibald Glucks tragische Oper "Orpheus und Eurydike" uraufgeführt.

1912 – Das Schlachtschiff "SMS Viribus Unitis" der k.u.k Kriegsmarine nimmt seinen Dienst in der österreichisch- ungarischen Marine auf. Am 31.10.1918 wird es von italienischen Kampfschwimmern versenkt, um eine Inbesitznahme durch die Kriegsmarine des neu gegründeten Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen zu verhindern.

1917 – Massiver französischer Vorstoß bei Reims.

1937 – Die letzte Inszenierung Max Reinhardts am Wiener Theater in der Josefstadt ist die Uraufführung von Franz Werfels "In einer Nacht". Es spielen u.a. Helene Thimig und Attila Hörbiger.

1937 – In den USA spricht sich Präsident Franklin D. Roosevelt dafür aus, dass Staaten, die durch ihr aggressives Verhalten den Weltfrieden gefährden, "unter Quarantäne" gestellt werden.

1942 – Ein Befehl von SS-"Reichsführer" Himmler legt die Deportation aller Juden aus Konzentrationslagern im deutschen Reichsgebiet nach Auschwitz im besetzten Polen fest.

1947 – Die USA verzichten auf ihren Anteil an der italienischen Kriegsflotte, der ihnen nach den Bestimmungen des Friedensvertrages zusteht.

1962 – In Großbritannien erscheint die erste Platte der Beatles, "Love Me Do".

1962 – Das zwölfstöckige Verwaltungsgebäude der Alpine-Montan wird in Zeltweg seiner Bestimmung übergeben. Es ist das erste Stahlskeletthochhaus Österreichs.

1972 – Mehrere staatlich kritisierte Künstler können nach kulturpolitischen Zugeständnissen des neuen Parteichefs Erich Honecker an der offiziellen DDR-Kunstausstellung in Dresden teilnehmen.

1982 – In San Jose (Costa Rica) gründen neun Staaten Mittelamerikas und der Karibik ein "Forum für Frieden und Demokratie" unter Einschluss der USA. Mexiko lehnt die Mitarbeit ab.

1992 – Die erste Parlamentswahl in Kuwait nach dem Golfkrieg gewinnt die in liberale und islamisch-fundamentalistische Gruppen zersplitterte Opposition.

1992 – Der frühere Außenminister und Nationalratspräsident Leopold Gratz, der wegen falscher Zeugenaussage im Mai 1985 vor dem Untersuchungsrichter in der Causa Lucona schuldig gesprochen wurde, wird zu einer Geldstrafe von 450.000 Schilling verurteilt. Gratz und sein Verteidiger melden Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde gegen Schuldspruch und Strafe an.

1997 – Die Präsidenten-Stichwahl in Serbien gewinnt der Ultranationalist Vojislav Seselj. Wegen ungenügender Beteiligung wird die Wahl annulliert.

1997 – Bei den oberösterreichischen Landtagswahlen verliert die SPÖ deutlich, die ÖVP geringfügig. Der FPÖ bringt es durch ihre Stimmengewinne zu einem zusätzlichen Sitz in der Landesregierung.

Geburtstage:

Francesco Guardi, ital. Maler (1712-1793)

Baron Guillaume Dupuytren, frz. Mediziner (1777-1835)

Robert Hutchins Goddard, US-Physiker (1882-1945)

Max Ackermann, dt. Maler (1887-1975)

Rene Cassin, franz. Jurist und Diplomat; 1959-1965 Vizepräsident und bis 1968 Präsident des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte; 1968 Friedensnobelpreis (1887-1976)

Ray Kroc, US-Unternehmer, Gründer von "McDonalds" (1902-1984)

Magda Szabo, ungar. Schriftstellerin (1917-2007)

Karl Mang, öst. Architekt (1922-2015)

Johanna ("Hannerl") Matz, öst. Schausp. (1932- )

Brian Johnson, brit. Sänger; "AC/DC" (1947- )

Emomali Rachmonow, tadschik. Politiker (1952- )

Hermes Phettberg (eigtl. Josef Fenz), öst. Schauspieler, Schriftsteller und Moderator (1952- )

Harold Faltermeyer (eigtl. Harald F.), dt. Komponist, Produzent und Keyboarder (1952- )

Michael Andretti, US-Autorennfahrer; Sohn von Mario Andretti (1962- )

Anja Richter, ehem. öst. Wasserspringerin (1977- )

Todestage:

Iwan Antonowitsch Jefremow, russ. Schriftsteller (1907-1972)

Steve Jobs, Apple-Mitbegründer (1955-2011)

(APA, 5.10.2017)