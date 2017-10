Facebook übergibt US-Kongress Russland-Wahlanzeigen

Kongress-Ausschuss, der Verbindungen des Trump Wahlkampfteams nach Russland untersucht, soll Kopien erhalten

New York – Facebook will dem US-Kongress noch am Montag rund 3000 Kopien von Werbeanzeigen aushändigen, die höchstwahrscheinlich von Menschen in Russland vor und nach der Präsidentschaftswahl in den USA 2016 geschaltet wurden. Darüber hinaus würden Informationen bezüglich der Anzeigenpreise sowie der angepeilten Zielgruppen übermittelt, kündigte der US-Konzern an. Derzeit gehen mehrere Kongressausschüsse sowie ein Sonderermittler der Frage nach, ob Russland die Abstimmung beeinflusst hat und welche Art von Kontakten es zwischen Donald Trumps Wahlkampfteam nach Russland gegeben hat. Die mit den Untersuchungen Beauftragten sind der Meinung, dass ihnen die politischen Anzeigen auf dem weltgrößten sozialen Netzwerk Aufschluss darüber geben könnten. Die Regierung in Moskau weist zurück, sich in die Präsidentschaftswahl eingemischt zu haben.

Erst kürzlich hatte Facebook mitgeteilt, Schritte zu unternehmen, um Regierungen an der Beeinflussung von Wahlen zu hindern. Firmenchef Mark Zuckerberg will demnach unter anderem politisch motivierte Werbung besser kenntlich machen. (Reuters, red, 2.10.2017)