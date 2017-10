Kurz will Auflösung von Moscheen bei Verstoß gegen Islamgesetz

Anscheinend wird hier das Kultusamt mit dem Verfassungsschutz verwechselt", im Zuständigkeitsbereich des Kultusamts sei man hingegen natürlich tätig. Durch intensive Prüfungen seien bei bis zu sechzig Imamen Anhaltspunkte für eine verbotene Auslandsfinanzierung gefunden worden. Diese Fälle seien auch für weitere Ermittlungen an das Innen- und Finanzministerium weitergeleitet worden, wurde bekräftigt. Klar sei, dass man die übermittelte Studie genau ansehen und wie auch in anderen Fällen gemeinsam mit den zuständigen Behörden vorgehen werde. (Nina Weißensteiner, 2.10.2017)

Das im Bundeskanzleramt angesiedelte Kultusamt wies den Vorwurf von Kurz, wonach man untätig wäre, zurück. Im Zuständigkeitsbereich des Kultusamts sei man "natürlich tätig", hieß es am Montag aus dem Staatssekretariat von Muna Duzdar (SPÖ) gegenüber der APA. Die von Kurz vorgestellte Studie über Moscheen sei erst am Vormittag auf Nachfrage übermittelt worden. "

Immerhin begrüßte Kurz die Bekanntgabe von Staatssekretärin Duzdar am Sonntag, dass bei bis zu sechzig islamischen Imamen Anhaltspunkte für verbotene Auslandsfinanzierung gefunden worden seien. Sein Fazit: Das sei aber "relativ spät" gekommen. In seinen Augen habe es Verstöße gegen das Islamgesetz gegeben, daher sollten Konsequenzen gezogen werden, schließlich gebe es die Möglichkeit zur Auflösung: "Und das sollte auch stattfinden."

Immer wieder betonte Kurz, dass es dennoch keinen Generalverdacht gegen Muslime oder Moscheen geben dürfe: "Man darf aber nicht wegsehen, wenn es Kultusgemeinden gibt, die sich nicht an das Islamgesetz halten." Die Ergebnisse zeigten große Unterschiede auf. Daher wäre es ein Fehler zu sagen, alles sei in Ordnung, es gebe keine Probleme.

Denn in mehr als einem Drittel der untersuchten Gebetshäuser wird laut dem Forschungsbericht der Integration entgegengewirkt, inbesondere in den türkischen Moscheen seien auch fundamentalistische Tendenzen zu erkennen, vielfach werde ein offener Nationalismus gepredigt – indem etwa die islamische Überlegenheit propagiert werde und die österreichische Mehrheitsgesellschaft sowie deren Werte abgelehnt würden, erklärte Heinisch.

Gleich zu Beginn stellte Heiko Heinisch, einer der beiden Studienautoren, aber klar, die vorgestellten Ergebnisse seien im streng sozialwissenschaftlichen Sinne "nicht repräsentativ" – weil man sich bei der Auswahl der Moscheen nur auf jene mit der stärksten Reichweite, also jene mit den meisten Besuchern, konzentriert habe – und die Moscheenlandschaft sei sehr heterogen. Mit seinem Kollegen Imet Mehmedi hat er konkret die Inhalte mehrer Freitagspredigten, denen geschulte Beobachter lauschten, untersucht und deren Imame interviewt – doch dazu waren nur neun von sechzehn bereit. Das bedenkliche Ergebnis: Nur zwei der ausgewählten Moscheen unterstützen aktiv die Integration in die österreichische Gesellschaft und fordern diese ein.

Wien – Diesmal standen nicht die islamischen Kindergärten der Bundeshauptstadt im Fokus, sondern die heimischen Moscheen – und zwar sechzehn Gebetshäuser in Wien, um genau zu sein. Zwei Wochen vor der Nationalratswahl präsentierte ÖVP -Chef und Integrationsminister Sebastian Kurz am Montag einen entsprechenden "Forschungsbericht" im Auftrag des Integrationsfonds, der "fundamentalistische Tendenzen" in vielen dieser Einrichtungen konstatiert – und den er umgehend an das Bundeskanzleramt und das Kultusamt von Staatssekretärin Muna Duzdar ( SPÖ ) weitergeleitet habe.

Die Studie

Längere Untersuchungszeitraum wäre nötig

Untersucht wurden je zwei Moscheen der ATIB, der Islamischen Föderation (Milli Görüs), der albanischen Kultusgemeinde, des Verbandes der bosniakischen islamischen Vereine Österreichs sowie zwei schiitische Moscheen. Je eine Moschee der türkischen Föderation, der UIKZ (Union Islamischer Kulturzentren, die dem türkischen Islam Kültür Merkezleri Birligi (IKMB) angehört), der arabischen Kultusgemeinde sowie eine weitere große arabischsprachige Moschee, als Vertreterin anderer Nationalitäten, eine pakistanische Moschee und eine, in der Deutsch gepredigt wurde, waren ebenfalls Studiengegenstand.

In sechs der sechzehn untersuchten Moscheen findet laut eine dezidierte Abwertung der westlichen Gesellschaft statt. In acht der untersuchten Moscheen werde ein Weltbild gepredigt, das klar in Muslime und in "alle anderen" auf der anderen Seite trennt. Gemäß diesem Weltbild sei der Glaube nicht dem demokratischen Rechtsstaat untergeordnet, sondern stehe der Koran über den Gesetzen. In der Unterlage heißt es, die Ergebnisse zeigen deutlich, dass es Tendenzen zu einer Abwendung von der demokratischen Weltordnung gibt.

Stark nach Ethnien getrennt

Gerade die türkischen Verbände seien ein wesentlicher Faktor im Integrationsprozess, da sie mit Abstand die mitgliedsstärksten Moscheevereine sind, meinte Studienautor Heinisch Die Wiener Moscheenlandschaft ist stark nach Ethnien getrennt, die Predigt in den untersuchten Gebetshäusern finde auch ausschließlich in der jeweiligen Landessprache statt. Moscheen, in denen auf Deutsch gepredigt wird, seien die Ausnahme. Außerdem herrscht in den Moscheen strikte Geschlechtertrennung. Zwar verfügen manche über einen eigenen Raum für Frauen, dieser wurde aber von Männern beim Freitagsgebet zur Gänze in Anspruch genommen.

Imet Mehmedi berichtete, dass die Imame laut eigenen Angaben keinen Kontakt zu anderen Imamen haben. Für die Studie wurde eine fünfstufige Integrationsskala angelegt, von Segregation – der prinzipiellen Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft – bis hin zur Identifikation. Diese letzte Stufe sei von keinem einzigen Moscheeverein erreicht worden, erklärte Heinisch. In einer Moschee der islamischen Föderation, die sich auf dem Weg der Segregation befindet, werde von islamischer Überlegenheit und einem Weltherrschaftsanspruch gesprochen. "Die fundamentalistischen Tendenzen sind nicht wegzudiskutieren", so Heinisch. Auch sei etwa der Dschihad als positiver islamischer Wert dargesellt worden. Oft werde auch offen der Nationalismus gepredigt oder die islamische Gemeinschaft überhöht, bei gleichzeitiger Abwertung anderer Menschen.

Aus den Interviews mit Imamen hieß es beispielsweise, dass ein Imam über Freundschaften zu Nicht-Muslimen angegeben habe, dies sei schon möglich, die Freundschaft sollte aber nicht zu eng sein. Die Studienautoren räumen in der Unterlage selbst ein, dass für aussagekräftigere Daten ein "wesentlich längerer Untersuchungszeitraum" nötig wäre und auch die Rezipienten einbezogen werden sollten. Beobachtet wurden die Einrichtungen im Frühjahr 2017, die Kosten der Untersuchung beliefen sich auf 33.000 Euro. (APA, red)