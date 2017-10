Nächtliche Vergewaltigung in Linzer Skaterpark

Opfer hatte Handy verloren, Täter bot "Hilfe" an – Fahndung nach Unbekanntem

Linz – Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag in Linz eine 30-jährige Frau vergewaltigt. Das Opfer hatte sein Handy verloren, und der Mann bot der Frau Hilfe an. Unter diesem Vorwand lockte er sie zu einem Skaterpark, wo er brutal über sie herfiel, berichtete die oberösterreichische Polizei am Montag.

Die Linzerin war gegen 3 Uhr zwischen Urfahrmarktgelände und Wildbergstraße unterwegs. Der Unbekannte sprach die weinende Frau an und bot ihr Unterstützung an. Er bzw. seine Freunde würden ein Handy besitzen, sie solle mitkommen. Er lockte sie zum Skaterpark auf der Donaulände, wo er sie zu Boden warf und vergewaltigte.

Fahndung läuft

Die verletzte Frau konnte nach etwa 15 Minuten flüchteten. Sie lief in Richtung Linke Brückenstraße, wo ihr zwei Frauen zu Hilfe kamen und die Polizei verständigten.

Die Exekutive sucht nach einem maximal 1,68 Meter großen, 20 bis 27 Jahre alten Mann von schmächtiger Statur und mit dunklem Teint, vermutlich handle es sich um einen Nordafrikaner, so die Polizei. Seine Haare seien gleichmäßig auf etwa zehn Zentimeter Länge geschnitten. Die Ermittlungen wurden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Linz übernommen. (APA, 2.10.2017)