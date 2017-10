Mate 10 Pro: Leak zeigt erste Bilder von Huaweis neuem Topgerät

Mit fast rahmenlosem Display und Dual-Kamera – Angeblich ab Dezember im Handel

Nach Apple, Samsung und Google arbeitet auch Huawei derzeit an einer neuen Smartphone-Generation. So sollen in den kommenden Wochen gleich mehrere neue Modelle für die Mate-Reihe vorgestellt werden, von einem davon ist nun ein erstes Bild durchgesickert.

Mate 10 Pro

Der für seine Leaks bekannte Journalist Evan Blass hat auf Twitter ein Produktbild des Huawei Mate 10 Pro geteilt – und damit der größten Ausführung dieses Geräts. Der Render bestätigt einige bereits im Vorfeld kursierende Gerüchte. So weist das Mate 10 Pro etwa einen fast rahmenlos Bildschirm aus, wie er derzeit auch bei vielen anderen Top-Smartphones zum Einsatz kommt.

So soll das Huawei Mate 10 Pro aussehen

Bereits vor einigen Wochen hatte Blass berichtet, dass der Screen 5,99 Zoll groß sein und ein Seitenverhältnis von 18:9 bzw. 2:1 aufweisen soll. Dabei soll ein IPS LCD mit einer Auflösung von 1440 x 2880 Pixel zum Einsatz kommen.

Kamera

Gleichzeitig ist auch das Dual-Kamera-System auf der Rückseite zu erkennen, das laut früheren Berichten mit einer 20- und einer 12-Megapixel-Kamera ausgestattet sein soll An der Vorderseite soll es immer noch ein 8-Megapixel-Modell geben.

Spekulationen

Interessant ist aber auch das für den Render gewählte Hintergrundbild: Lassen sich hier doch die Buchstaben "AI" erkennen. Dies könnte als Anspielung darauf verstanden werden, dass Huawei einen eigenen Co-Prozessor für Maschinenlernaufgaben verbaut. Dass der chinesische Hersteller an entsprechenden Chips für das Mate 10 arbeitet, war jedenfalls bereits vor einigen Wochen öffentlich geworden.

Zu den weiteren kolportierten Spezifikationen gehören ein Kirin 970 als Prozessor, 6 GB RAM, 64 oder 128 GB lokaler Speicherplatz sowie ein 4000-mAh-Akku. Das Huawei Mate 10 Pro soll ab Dezember mit Android 8.0 ausgeliefert werden. (red, 2.10.2017)