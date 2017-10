AK: Teils dramatischer Anstieg bei Lebensmitteln

Für den Einkaufskorb verlangen Supermärkte um durchschnittlich 7,2 Prozent mehr als Diskonter, so die Erhebung. "Die Preise für günstige Produkte sind innerhalb eines Jahres ganz schön in die Höhe gegangen", kommentiert AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. "Wer auf sein Geld schauen muss, den trifft das besonders hart." (red, 2.10.2017)

Bei einigen Produkten fiel der Anstieg sehr viel deutlicher aus. So kostet etwa Teebutter um 62 Prozent mehr. Insgesamt blieb der Preis bei elf Produkten unverändert, 13 wurden billiger und 16 teurer, elf davon empfindlich. Erdäpfel etwa um knapp 37 Prozent, Gouda Käse und ein Viertel. Auch für Haarshampoo müssen die Konsumenten mit einem Anstieg von knapp 38 Prozent tiefer in die Tasche greifen.

Unter die Lupe genommen wurden 40 der preiswertesten Lebens- und Reinigungsmitteln bei sieben Wiener Supermärkten und Diskontern. Rund jedes dritte Produkt wurde – teilweise empfindlich – teurer, so die AK. Kostete im September 2016 ein Einkaufskorb mit den jeweils günstigsten Produkten durchschnittlich fast 49 Euro, so lag der Preis im September 2017 bei rund 54 Euro.

Was im AK Preismonitor drin ist: Anfang September wurden 40 der preiswertesten Lebens- und Reinigungsmittel in sieben Supermärkten und Diskontern in Wien erhoben. Die Geschäfte in Wien: Billa, Merkur, Spar, Interspar, Hofer, Penny und Lidl. Aktionen wurden berücksichtigt, nicht aber Kundenkarten- oder Mengen-Vorteilspreise.