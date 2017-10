Prozess um Mord an Halbbruder von Nordkoreas Machthaber begonnen

Kims Halbbruder war vor acht Monaten bei Nervengift-Anschlag getötet worden

Kuala Lumpur – Acht Monate nach dem tödlichen Giftanschlag auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat am Montag der Prozess gegen zwei Verdächtige begonnen. Einer 25-jährigen Indonesierin und einer 28-jährigen Vietnamesin wird vorgeworfen, Kim Jong Nam auf dem Flughafen von Kuala Lumpur ein Nervengift ins Gesicht geschmiert zu haben. Die beiden Frauen erklärten sich vor dem Gericht in der Hauptstadt von Malaysia für unschuldig. Ihrer Aussage nach glaubten sie, für eine Reality-TV-Show angeworben worden zu sein und Kim Jong Nam nur einen Streich zu spielen. Den Frauen droht die Todesstrafe. Südkoreanische und US-Regierungsvertreter gehen davon aus, dass Nordkorea hinter dem Attentat steht. Die Regierung in Pjöngjang weist dies zurück.

Südkoreanischen Regierungskreisen zufolge erteilte Nordkoreas Machthaber bereits vor Jahren den Auftrag zur Ermordung seines älteren Halbbruders. Dieser hatte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat geäußert. Kim Jong Nam lebte mit seiner Familie unter dem Schutz der chinesischen Regierung in Macau. Er starb Mitte Februar. Der Prozess dürfte bis Ende November dauern. Nordkorea steht derzeit im Konflikt um sein zuletzt deutlich vorangetriebenes Atom- und Raketenprogramm verstärkt unter Druck der internationalen Gemeinschaft. (Reuters, 2.10.2017)