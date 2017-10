Scharfe Kritik an Alaba: "Er hat katastrophal gespielt"

Ex-Bayern-Spieler Dietmar Hamann lässt kein gutes Haar an David Alaba. "Seine Form ist erschreckend"

Berlin – Nach der erneuten Enttäuschung des FC Bayern erntete ÖFB-Teamspieler David Alaba heftige Kritik. Die Münchner waren am Sonntag nach 2:0-Führung bei Hertha BSC nur zu einem 2:2 gekommen.

Ex-Bayern-Spieler und Sky-TV-Experte Dietmar Hamann sagte danach: "Für mich geht das von Alaba aus. Er hat heute wieder katastrophal gespielt." Alaba hatte nach seiner Verletzung erst am Mittwoch beim 0:3 bei Paris Saint-Germain in der Champions League sein Comeback gegeben. Dennoch sagt Hamann: "Er ist symptomatisch für die Bayern in den letzten 12 Monaten. Seine Form ist erschreckend. Er ist ein Schatten des Spielers, der er vor fünf oder sechs Jahren war."

"Keine Mannschaft"

Die Bayern seien für Hamann "keine Mannschaft. Im Moment habe ich das Gefühl, dass jeder nur auf sich schaut. Dann bekommt man stückweise ein gutes Spiel, aber nicht konstant über 90 Minuten."

Der FC Bayern hat nach sieben Runden in der Bundesliga viermal gewonnen, zweimal remis gespielt und einmal verloren. In der Tabelle hat der Rekordmeister als Zweiter fünf Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Bayern ist Bayern – hat höhere Ansprüche. Infolge der Pleite in Paris wurde Trainer Carlo Ancelotti am Donnerstag gefeuert. Ein neuer Coach soll bald gefunden werden. Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann sind die Favoriten auf den Posten. (red, 1.10.2017)