FC Barcelona gewinnt Geisterspiel am Referendumstag

Barcelona – Erst sagte die Polizei das Spiel ab, dann ließ die Liga hinter verschlossenen Türen spielen: Der FC Barcelona hat unter chaotischen Umständen auch sein siebtes Spiel der Primera Division gewonnen und die souveräne Tabellenführung ausgebaut. Die Unruhen in der Stadt wegen des katalanischen Referendums zur Unabhängigkeit am Sonntag überschatteten auch das 3:0 (0:0) des spanischen Fußball-Pokalsiegers gegen UD Las Palmas.

Die Partie war zunächst von der Regionalpolizei abgesagt worden, weil die Sicherheit nicht zu gewährleisten sei. Die spanische Liga lehnte dies jedoch ab. Erst 20 Minuten vor dem Anpfiff gab Barcelona bekannt, dass das Spiel vor leeren Rängen doch stattfinden sollte.

Barcelona ließ sich von dem Chaos nicht ablenken und gewann die Partie im menschenleeren, 99.354 Zuschauer fassenden Camp Nou durch Tore von Sergio Busquets (49.) und einem Doppelpack von Lionel Messi (70./77.). Damit bleiben die Katalanen ohne Punktverlust mit 21 Zählern an der Spitze.

Messi und Co. wärmten sich vor der Partie in Trikots mit den katalanischen Farben auf. Las Palmas bestritt das Spiel mit kleinen spanischen Flaggen auf dem Trikot. Der Klub hatte das Tragen des nationalen Symbols damit begründet, dass "unsere Hoffnung in die Zukunft des Landes still demonstriert" werden solle.

Der FC Barcelona unterstützt seit Langem das Recht auf eine Abstimmung über die Unabhängigkeit Kataloniens, ohne sich aber auf eine Seite zu schlagen. Am Sonntag bekannten sich Gerard Pique sowie die früheren Barca-Profis Xavi und Carles Puyol zur Wahl. "Zu wählen ist Demokratie", twitterte Puyol.

In einem Statement verurteilte der FC Barcelona die Maßnahmen in der Stadt, "die die Bürger daran hindern, ihre demokratischen Rechte frei zu äußern". (sid, 1.10.2017)