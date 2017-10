Mann bei Kurden-Demo in Wien mit Messer verletzt

19-Jähriger nicht in Lebensgefahr – Auseinandersetzungen bei Kurdendemo in Salzburg

Wien – Bei einer Kurden-Demonstration am Sonntagnachmittag in Wien-Neubau ist ein Mann durch Messerstiche verletzt worden. Für das Opfer, einen 19-jährigen Kurden, bestand keine Lebensgefahr, sagte Polizeisprecher Harald Sörös auf APA-Anfrage. Der Täter sei geflüchtet.

Der Unbekannte stach den 19-Jährigen bei einer "Kundgebung für eine gelebte Türkei" am Christian-Broda-Platz in Oberarm und Gesäß, so der Sprecher. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und ins Spital gebracht. Seinen Angaben zufolge habe es sich bei dem Angreifer um einen Mann türkischer Herkunft gehandelt. Näheres war Sonntagabend nicht bekannt. Die Kundgebung war für den Zeitraum 12.30 bis 18.30 Uhr ordnungsgemäß angemeldet.

Auseinandersetzungen bei Kurdendemo in Salzburg

Bei einer Kurdistan-Demonstration in Salzburg ist es am Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Demonstranten und drei Türken gekommen. Dies teilte die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Aussendung mit. Zwei Personen wurden kurzfristig festgenommen und angezeigt. Etwa 250 Personen nahmen an der Demonstrationszug vom Südtirolerplatz zum Residenzplatz teil.

Die Auseinandersetzung zwischen dem Demonstranten und den Türkei ereignete sich auf der Staatsbrücke. Danach sei die Demonstration, die von 14.00 bis 15.20 Uhr andauerte, friedlich verlaufen. (APA, 1.10.2017)