Landidylle, Waffen und neue Ermittler im Schwarzwalder "Tatort": Top oder Flop?

foto: orf/ard

"Dieser Tatort ist stark, wenn er nah bei seinen Figuren bleibt. Ein weiter Erzählstrang will die Themen Waffenhandel und Verbindungen zu den högschden Kreisen der Landespolitik einbinden, was aber nicht richtig funktioniert", schreibt Holger Gertz in der "Süddeutschen Zeitung".